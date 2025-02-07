Malatya'da 7-11 Şubat tarihlerinde soğuk hava, kar yağışı ve buzlanma etkili olacak. Sıcaklık ise -3 ile 1 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde Malatya'da hava durumu nasıl olacak? Malatya hava durumu tahmini...
Malatya'da önümüzdeki günlerde soğuk hava etkili olacak. Kar yağışı, parçalı bulutlu ve çok bulutlu günler şehirde yaşamı doğrudan etkileyecek. Sıcaklık değerleri sıfırın altına düşerken, zaman zaman buzlanma ve don olayları görülebilir.
Malatya’da Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Şubat 2025
7 Şubat Cuma günü Malatya'da hava durumu nasıl olacak sorusunu araştıranlar için; meteorolojiye göre hava soğuk ve kar yağışlı olacak. Tahminlere göre gün içerisinde en düşük sıcaklık -3°C, en yüksek sıcaklık ise 1°C olarak öngörülüyor. Kar yağışının etkili olması beklenirken, vatandaşların dikkatli olması ve gerekli tedbirleri alması önerilmektedir. Soğuk hava nedeniyle buzlanma ve don olaylarına karşı özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkat edilmesi gerekmektedir.
MALATYA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
MALATYA'DA KAR VAR MI?
Meteoroloji uzmanları, 7 Şubat Cuma günü Malatya'da sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışının etkili olacağını öngörüyor. Gün içinde sıcaklıkların 0°C civarında seyredeceği belirtilirken, akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülebileceği ifade ediliyor. Bu sebeple Malatya'da kar yağışı gün içinde zaman zaman etkisini azaltarak devam edebilir, yüksek kesimlerde kar örtüsünün artması beklenebilir. Fakat şehir merkezinde yağışların daha hafif olacağı öngörülüyor.