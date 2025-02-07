malatya hava durumu

7 Şubat Cuma günü Malatya'da hava durumu nasıl olacak sorusunu araştıranlar için; meteorolojiye göre hava soğuk ve kar yağışlı olacak. Tahminlere göre gün içerisinde en düşük sıcaklık -3°C, en yüksek sıcaklık ise 1°C olarak öngörülüyor. Kar yağışının etkili olması beklenirken, vatandaşların dikkatli olması ve gerekli tedbirleri alması önerilmektedir. Soğuk hava nedeniyle buzlanma ve don olaylarına karşı özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkat edilmesi gerekmektedir.