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Manchester City - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 1. haftasında Manchester City evinde Kızılyıldız’ı konuk ediyor. Etihad Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Portekiz hakem Joao Pinheiro yönetecek. Manchester City, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde namağlup şampiyon olmayı başardı. Avrupa kupalarında Kızılyıldız ile ilk kez eşleşen Manchester City, daha önce bir Sırbistan temsilcisine rakip olmadı. Peki, Manchester City - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu, muhtemel 11’ler ve canlı skor ekranı.

12:00 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Manchester City - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Manchester City - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu ilk maçında evinde Kızılyıldız ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği ilk iki sezonda turnuvaya grup aşamasında veda eden Manchester City, daha sonraki 10 sezonun tamamında son 16 turunu görmeyi başardı. İngiliz takımlarına konuk olduğu 11 resmi maçın sadece birini kazanabilen Kızılyıldız güçlü rakibi karşısında puan ve puanlar almak için sahaya çıkacak. Peki, Manchester City - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkında merak edilenler.

MANCHESTER CİTY - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu Manchester City - Kızılyıldız maçı
bu akşam saat 22.00
’de yayınlanacak. Karşılaşma
EXXEN
ve
TV 8,5
ekranlarından naklen yayınlanacak.

MANCHESTER CİTY - KIZILYILDIZ MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

MANCHESTER CİTY

31 Ederson

2 Kyle Walker

3 Ruben Dias

24 Josko Gvardiol

25 Manuel Akanji

16 Rodri

20 Bernardo Silva

47 Philip Foden

9 Erling Haaland

11 Jeremy Doku

19 Julian Alvarez

KIZILYILDIZ

18 Omri Glazer

2 Kosta Nedeljkovic

5 Uros Spajic

15 Aleksandar Dragovic

23 Milan Rodic

4 Mirko Ivanic

6 Marko Stamenic

20 Kings Kangwa

9 Cherif Ndiaye

14 Peter Olayinka

37 Vladimir Lucic

MANCHESTER CİTY - KIZILYILDIZ CANLI SKOR

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI FİKSTÜR



#Manchester City
#Kızılyıldız
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#G Grubu
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