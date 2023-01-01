Manchester City - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu ilk maçında evinde Kızılyıldız ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği ilk iki sezonda turnuvaya grup aşamasında veda eden Manchester City, daha sonraki 10 sezonun tamamında son 16 turunu görmeyi başardı. İngiliz takımlarına konuk olduğu 11 resmi maçın sadece birini kazanabilen Kızılyıldız güçlü rakibi karşısında puan ve puanlar almak için sahaya çıkacak. Peki, Manchester City - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkında merak edilenler.