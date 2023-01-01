Milan - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu ilk maçında Newcastle United ile karşılaşacak. İtalyan takımlarına konuk olduğu beş Avrupa kupası maçının sadece birini kazanabilen Newcastle, tek galibiyetini son ziyaretinde Palermo'yu 1-0 mağlup ederek aldı. 20'nci kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasında boy göstermeye hazırlanan Milan, Juventus'un (23) ardından en yüksek sayıya sahip İtalyan takımı konumunda. Peki, Milan - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.