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Milan - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu 1. haftasında Milan evinde İngiliz ekibi Newcastle United’ı konuk ediyor. Milan ile Newcastle, kulüp tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Kırmızı-siyahlılar, İngiliz takımlarına rakip olduğu son 11 Avrupa kupası maçının sadece birini kazanabildi. Nefes kesecek maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Peki, Milan - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

11:48 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Milan - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Milan - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu ilk maçında Newcastle United ile karşılaşacak. İtalyan takımlarına konuk olduğu beş Avrupa kupası maçının sadece birini kazanabilen Newcastle, tek galibiyetini son ziyaretinde Palermo'yu 1-0 mağlup ederek aldı. 20'nci kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasında boy göstermeye hazırlanan Milan, Juventus'un (23) ardından en yüksek sayıya sahip İtalyan takımı konumunda. Peki, Milan - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

MİLAN - NEWCASTLE UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu Milan - Newcastle United karşılaşması
bu akşam saat 19.45
’de başlayacak. Maç
EXXEN
platformundan naklen yayınlanacak.

MİLAN - NEWCASTLE UNİTED MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

MİLAN

16 Mike Maignan

2 Davide Calabria

19 Theo Hernandez

24 Simon Kjaer

28 Malick Thiaw

8 Ruben Loftus-Cheek

11 Christian Pulisic

14 Tijjani Reijnders

33 Rade Krunic

9 Olivier Giroud

10 Rafael Leao

NEWCASTLE UNİTED

22 Nick Pope

2 Kieran Trippier

4 Sven Botman

5 Fabian Schar

33 Dan Burn

10 Anthony Gordon

15 Harvey Barnes

32 Elliott Anderson

36 Sean Longstaff

39 Bruno

9 Callum Wilson

MİLAN - NEWCASTLE UNİTED CANLI SKOR

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI FİKSTÜRÜ



#Milan
#Newcastle United
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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