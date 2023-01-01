PSG - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında evinde Borussia Dortmund’u konuk edecek. Bugüne kadar PSG ile Dortmund'u karşı karşıya getiren tek Şampiyonlar Ligi eşleşmesi 2019/20 son 16 turunda oynanırken, o eşleşmeden galip ayrılan taraf Fransa temsilcisi olmuştu. PSG üst üste 12'nci kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasında böy gösteriyor. Peki, PSG - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
PSG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
PSG - BORUSSİA DORTMUND MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
PSG
99 Gianluigi Donnarumma
2 Achraf Hakimi
21 Lucas Hernandez
37 Milan Skriniar
15 Danilo Pereira
17 Vitinha
28 Carlos Soler
33 Warren Zaire Emery
7 Kylian Mbappe
9 Goncalo Matias Ramos
10 Ousmane Dembele
BORUSSİA DORTMUND
1 Gregor Kobel
4 Nico Schlotterbeck
5 Ramy Bensebaini
15 Mats Hummels
23 Emre Can
26 Julian Ryerson
19 Julian Brandt
20 Marcel Sabitzer
9 Sebastien Haller
21 Donyell Malen
27 Karim Adeyemi