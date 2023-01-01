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PSG - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 1. haftasında PSG evinde Borussia Dortmund’u konuk ediyor. Parc des Princes stadyumunda oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek. Borussia Dortmund ile 5. randevuya çıkacak olan PSG rakibine karşı 1 galibiyet elde etti. Borussia Dortmund 1 galibiyet elde ederken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Dortmund, bugüne kadar Fransız takımlarına rakip olduğu 14 Şampiyonlar Ligi maçının hiçbirinden beraberlikle ayrılmadı. Peki, PSG - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

10:56 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
PSG - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

PSG - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında evinde Borussia Dortmund’u konuk edecek. Bugüne kadar PSG ile Dortmund'u karşı karşıya getiren tek Şampiyonlar Ligi eşleşmesi 2019/20 son 16 turunda oynanırken, o eşleşmeden galip ayrılan taraf Fransa temsilcisi olmuştu. PSG üst üste 12'nci kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasında böy gösteriyor. Peki, PSG - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

PSG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu PSG - Borussia Dortmund maçı
bu akşam saat 22.00
’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
platformundan naklen yayınlanacak.

PSG - BORUSSİA DORTMUND MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

PSG

99 Gianluigi Donnarumma

2 Achraf Hakimi

21 Lucas Hernandez

37 Milan Skriniar

15 Danilo Pereira

17 Vitinha

28 Carlos Soler

33 Warren Zaire Emery

7 Kylian Mbappe

9 Goncalo Matias Ramos

10 Ousmane Dembele

BORUSSİA DORTMUND

1 Gregor Kobel

4 Nico Schlotterbeck

5 Ramy Bensebaini

15 Mats Hummels

23 Emre Can

26 Julian Ryerson

19 Julian Brandt

20 Marcel Sabitzer

9 Sebastien Haller

21 Donyell Malen

27 Karim Adeyemi

PSG - BORUSSİA DORTMUND CANLI SKOR





#PSG
#Borussia Dortmund
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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