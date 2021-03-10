Özgün Miraç kandilinde ne yapılır? Vesile-i Cemile Gecesi Miraç kandilinde oruç tutulur mu?
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Miraç kandilinde ne yapılır? Vesile-i Cemile Gecesi: Miraç kandilinde oruç tutulur mu?

Miraç kandilinde oruç tutulur mu ve ne yapılır gibi sorular bugün Müslümanlar tarafından merak ediliyor. 10 Mart 2021 Çarşamba günü Miraç Kandilini idrak edeceğiz. Bu geceyi en güzel şekilde geçirmek ve bolca ibadet etmek isteyen Müslümanlar hazırlıklarına başladı. Vesile-i cemile (en güzel fırsat) gecesi olarak adlandırılan en hayırlı gecelerden biri olan Miraç Kandiline kavuştuk. Peki, bu gecede yapılacak ibadetler nelerdir? Vesile-i cemile gecesi Miraç kandilinde oruç tutulur mu?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Miraç kandilinde oruç tutulur mu? Miraç kandilinde ne yapılır?
Miraç kandilinde oruç tutulur mu? Miraç kandilinde ne yapılır?

Miraç, İslâm inancında Hz. Muhammed’in (s.a.v), Allah’ın (cc) dâveti üzerine yedi kat semâyı aşıp O’nunla görüşmesi mûcizesidir. Bu gecede yapılacak ibadetler çok önemlidir. 10 Mart 2021 Çarşamba gecesinde idrak edilecek Miraç kandili için merak edilenler var. Bunların başında oruç geliyor. Geceye hazırlık yapan Müslümanlar günü oruç tutarak değerlendirmek istiyor. Miraç kandilini en güzel şekilde idrak etmek isteyenler ne yapılır sorusuna da yanıt arıyor. Binlerce Müslümanın merak ettiği bu soruların yanıtlarını haberimizde derledik. Peki, Miraç kandilinde oruç tutulur mu? Miraç kandilinde ne yapılır? İşte Miraç kandili hakkında bilinmesi gerekenler...

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

İslam’da üç aylar ibadet etmek için en güzel aylardandır. Bu aylarda oruç tutmak ve namaz kılmak Allah’ın rızasını kazanmak için çok büyük bir fırsattır. Bu nedenle üç aylar boyunca Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmanın alimler çok büyük sevap olduğunu söylemektedir. Alimler aynı zamanda kandil günlerinde de oruç tutup, o günün akşamını da namaz kılmanın ve Kur’an-ı Kerim okumanın büyük sevap olduğunu söylemişlerdir. Miraç kandilinde de oruç tutmanın sevap olduğu söylenmektedir. Namazın indiği gece olarak bilinen Miraç gecesi vesilesiyle namaz kılmak da sevapların arasından en güzellerindendir.

Miraç gecesi yaşananlar
ÖZGÜN
Miraç gecesi yaşananlar

MİRAÇ KANDİLİ İÇİN ORUÇ NİYETİ

Tutulacak orucun kabul olması için niyet etmek gerekir. Oruç tutmak için sahura kalkılıyorsa sahurda, kalkılmıyorsa uyumadan önce niyet etmek gerekir. Miraç Kandilinde ya da herhangi bir günde, “Allah’ım niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya” şeklinde niyet edilir. Niyeti kalpten etmek en önemlisidir.

MİRAÇ KANDİLİNDE NE YAPILIR? YAPILACAK İBADETLER

Miraç Gecesi Yapılacaklar için en başta namaz gelir. Bu gece kılınacak namazların sevabı Efendimiz tarafından hadisi şeriflerle önemi ve faziletleri ile bildirilmiştir. Peki, Miraç Kandilinde Ne Yapılmalı?

İşte, Miraç gecesi yapılacak ibadetler:

  • Gecenin bir bölümü teheccüd namazı,
  • Zikir,
  • İstiğfar,
  • Dua etmek,
  • Seherde kuşluk (dûha) namazı,
  • Kur'an okumak.

Miraç nedir? Alemler Ötesi Yolculuk: Miraç Kandili anlamı
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Miraç nedir? Alemler Ötesi Yolculuk: Miraç Kandili anlamı

MİRAÇ KANDİLİNDE OKUNACAK DUA: AMENERRASULÜ

Miraç Kandili için önem arz eden Amenerrasulü Arapça okunuşu:

اٰمَنَ الرَّسُولُ بِمَٓا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّه۪ وَالْمُؤْمِنُونَۜ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِه۪ وَكُتُبِه۪ وَرُسُلِه۪ۜ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِه۪۠ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَص۪يرُ ﴿٢٨٥﴾

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً اِلَّا وُسْعَهَاۜ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْۜ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَٓا اِنْ نَس۪ينَٓا اَوْ اَخْطَأْنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَٓا اِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِه۪ۚ وَاعْفُ عَنَّا۠ وَاغْفِرْ لَنَا۠ وَارْحَمْنَا۠ اَنْتَ مَوْلٰينَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِر۪ينَ ﴿٢٨٦﴾

Amenerrasulü duası Türkçe okunuşu

Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

Geçtiğimiz haftanın Cuma Hutbesi, Miraç Kandili ile Müslümanlara aktarıldı. Diyanet tarafından yayınlanan, Miraç Kandili konulu Cuma Hutbesini buradan dinleyebilirsiniz.

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