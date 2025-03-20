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MSÜ TERCİH TAKVİMİ 2025: MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

MSÜ TERCİH TAKVİMİ 2025: MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

15:4120/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, MSÜ tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. MSÜ bünyesinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'nda eğitim almak isteyen adaylar, sınavdan aldıkları puana göre tercihlerini yapacak.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçlarının 18 Mart’ta açıklanmasının ardından adaylar, tercih sürecinin başlayacağı tarihi merak etmeye başladı. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'nda eğitim almak isteyenler, sınavdan aldıkları puana göre tercihlerini yapacak.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2025 MSÜ tercih kılavuzu için gözler yapılacak duyuruya çevrildi.

MSÜ tercihleri geçen yıl, 3 Nisan 2024 tarihinde başlamış ve 10 Mayıs 2024 tarihine kadar sürmüştü. Bu yıl da benzer şekilde MSÜ tercihlerinin nisan ayında başlaması bekleniyor.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak.

Belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini yapmayan adaylar hiçbir şekilde 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacak.

Aday yerleştirme işlemlerinde 2025-YKS puan türlerinin ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş hali kullanılacak.

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