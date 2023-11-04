Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla çevreleri için yağış uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre, Muğla çevrelerinde gece saatlerinden sonra kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Yağışın; sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi. Muğla 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUĞLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Muğla 5 günlük hava durumu için TIKLAYIN.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bartın ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Adana’nın ve Osmaniye’nin güneyi, Hatay’ın kıyı kesimleri, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Diyarbakır , Siirt, Batman, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara, İç Ege, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’in batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetlice (30-50 kilometre/saat), yağış alan yerlerde yağış anında ve öğle saatlerinden sonra Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara : Parçalı bulutlu 20

İstanbul : Parçalı bulutlu 23

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 (Yağışların bu sabah saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)

Antalya: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)







