Muğla 5 günlük hava durumu
MUĞLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
YURTTA HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bartın ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetlice (30-50 kilometre/saat), yağış alan yerlerde yağış anında ve öğle saatlerinden sonra Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 (Yağışların bu sabah saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)
Antalya: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 23
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)