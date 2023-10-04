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Newcastle United - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. haftasında Newcastle United evinde PSG’yi konuk ediyor. Grupta ilk maçında beraberlik alan ev sahibi Newcastle United, Fransız takımlarıyla oynadığı 13 resmi maçın sadece üçünü kazanabildi. İngiliz takımlarıyla oynadığı son yedi Şampiyonlar Ligi maçının beşini kaybeden PSG, grupta ikinci galibiyetini alarak liderliğini korumak istiyor. Peki, Newcastle United - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

14:05 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Newcastle United - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Newcastle United - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. haftasında deplasmanda Newcastle United ile karşılaşıyor. Bu sezonki ilk Şampiyonlar Ligi maçında Milan ile 0-0 berabere kalan Newcastle, evinde zorlu rakibi karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. PSG ise grupta 2’de 2 yaparak liderliğini korumaya çalışacak. Peki, Newcastle United - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.

NEWCASTLE UNİTED - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu Newcastle United - PSG maçı
bu akşam saat 22.00
’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ekranlarından naklen yayınlanacak.

NEWCASTLE UNİTED - PSG MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

NEWCASTLE UNİTED

22 Nick Pope

2 Kieran Trippier

5 Fabian Schar

6 Jamaal Lascelles

33 Dan Burn

10 Anthony Gordon

24 Miguel Almiron

32 Elliott Anderson

36 Sean Longstaff

39 Bruno

14 Alexander Isak

PSG

99 Gianluigi Donnarumma

2 Achraf Hakimi

5 Marquinhos

37 Milan Skriniar

8 Fabian Ruiz

15 Danilo Pereira

17 Vitinha

7 Kylian Mbappe

10 Ousmane Dembele

23 Kolo Muani

29 Bradley Barcola

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARIN PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜR

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI





#Newcastle United
#PSG
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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