Newcastle United - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. haftasında deplasmanda Newcastle United ile karşılaşıyor. Bu sezonki ilk Şampiyonlar Ligi maçında Milan ile 0-0 berabere kalan Newcastle, evinde zorlu rakibi karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. PSG ise grupta 2’de 2 yaparak liderliğini korumaya çalışacak. Peki, Newcastle United - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.
NEWCASTLE UNİTED - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
NEWCASTLE UNİTED - PSG MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
NEWCASTLE UNİTED
22 Nick Pope
2 Kieran Trippier
5 Fabian Schar
6 Jamaal Lascelles
33 Dan Burn
10 Anthony Gordon
24 Miguel Almiron
32 Elliott Anderson
36 Sean Longstaff
39 Bruno
14 Alexander Isak
PSG
99 Gianluigi Donnarumma
2 Achraf Hakimi
5 Marquinhos
37 Milan Skriniar
8 Fabian Ruiz
15 Danilo Pereira
17 Vitinha
7 Kylian Mbappe
10 Ousmane Dembele
23 Kolo Muani
29 Bradley Barcola