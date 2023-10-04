Newcastle United - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. haftasında RB Leipzig evinde Manchester City’i konuk ediyor. Gruplarda ilk maçlarını galibiyetle kapatan iki takım Şampiyonlar Ligi’nde 5. kez karşılaşacak. Oynanan diğer 4 karşılaşmada 2 kez City ve 1 kez Leipzig galip geldi. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü sezon Manchester City ile karşılaşmaya hazırlanan Leipzig, bu dönemde rakibine iç sahada mağlup olmadı. Peki, RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu, muhtemel 11’ler ve canlı skor ekranı.