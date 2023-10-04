|
Özgün

RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. haftasında RB Leipzig evinde Manchester City’i konuk ediyor. Gruplarda ilk maçlarını galibiyetle kapatan iki takım Şampiyonlar Ligi’nde 5. kez karşılaşacak. Oynanan diğer 4 karşılaşmada 2 kez City ve 1 kez Leipzig galip geldi. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü sezon Manchester City ile karşılaşmaya hazırlanan Leipzig, bu dönemde rakibine iç sahada mağlup olmadı. Peki, RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu, muhtemel 11’ler ve canlı skor ekranı.

11:52 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

RB Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında evinde Manchester City ile karşılaşacak. Alman takımlarıyla oynadığı son 21 Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kaybeden Manchester City, tek mağlubiyetini Aralık 2021'de Leipzig'den aldı. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü sezon Manchester City ile karşılaşmaya hazırlanan Leipzig, bu dönemde rakibine iç sahada mağlup olmadı. Nefes kesecek maçın ne zaman ve saat kaçta oynanacağı ise merak konusu. Peki, RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

RB LEİPZİG - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu RB Leipzig - Manchester City maçı
bu akşam saat 22.00
’de oynanacak. Karşılaşma
EXXEN
ekranlarından naklen yayınlanacak.

RB LEİPZİG - MANCHESTER CİTY MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

RB LEİPZİG

21 Janis Blaswich

2 Mohamed Simakan

23 Castello Lukeba

39 Benjamin Henrichs

10 Emil Forsberg

20 Xavi Simons

22 David Raum

24 Xaver Schlager

44 Kevin Kampl

9 Yussuf Poulsen

17 Lois Openda

MANCHESTER CİTY

31 Ederson

2 Kyle Walker

3 Ruben Dias

6 Nathan Ake

25 Manuel Akanji

8 Mateo Kovacic

27 Matheus Nunes

47 Philip Foden

9 Erling Haaland

11 Jeremy Doku

19 Julian Alvarez

RB LEİPZİG - MANCHESTER CİTY CANLI SKOR

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARIN PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜR

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI




#RB Leipzig
#Manchester City
#UEFA Şampiyonlar Ligi
23 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Asgari ücret zammı