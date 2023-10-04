RB Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında evinde Manchester City ile karşılaşacak. Alman takımlarıyla oynadığı son 21 Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kaybeden Manchester City, tek mağlubiyetini Aralık 2021'de Leipzig'den aldı. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü sezon Manchester City ile karşılaşmaya hazırlanan Leipzig, bu dönemde rakibine iç sahada mağlup olmadı. Nefes kesecek maçın ne zaman ve saat kaçta oynanacağı ise merak konusu. Peki, RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.