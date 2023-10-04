RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
RB Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında evinde Manchester City ile karşılaşacak. Alman takımlarıyla oynadığı son 21 Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kaybeden Manchester City, tek mağlubiyetini Aralık 2021'de Leipzig'den aldı. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü sezon Manchester City ile karşılaşmaya hazırlanan Leipzig, bu dönemde rakibine iç sahada mağlup olmadı. Nefes kesecek maçın ne zaman ve saat kaçta oynanacağı ise merak konusu. Peki, RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
RB LEİPZİG - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
RB LEİPZİG - MANCHESTER CİTY MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
RB LEİPZİG
21 Janis Blaswich
2 Mohamed Simakan
23 Castello Lukeba
39 Benjamin Henrichs
10 Emil Forsberg
20 Xavi Simons
22 David Raum
24 Xaver Schlager
44 Kevin Kampl
9 Yussuf Poulsen
17 Lois Openda
MANCHESTER CİTY
31 Ederson
2 Kyle Walker
3 Ruben Dias
6 Nathan Ake
25 Manuel Akanji
8 Mateo Kovacic
27 Matheus Nunes
47 Philip Foden
9 Erling Haaland
11 Jeremy Doku
19 Julian Alvarez