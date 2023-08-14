Google, sürekli WhatsApp'ta mikrofon erişimi gösteren Android hatasını doğruladı. Bir kullanıcı uyuduğu esnada WhatsApp'in mikrofonu kullandığını iddia etti. Bunun üzerine Elon Musk WhatsApp'e güvenilmez yazarak Tweet'i alıntıladı. Android Geliştiriciler tarafından atılan Tweet'te ise bazı kullanıcılarda bu hatanın yaşanmasından ötürü özür mesajı yayınladı.