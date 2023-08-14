|
Özgün

Google'dan Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan'a özel "Doodle"

Google, gök bilimci ve akademisyen Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan'a özel "Doodle" hazırladı. Google ana sayfasında Nüzhet Gökdoğan ismini gören kullanıcılar kim olduğunu merak ediyor. Peki, Nüzhet Gökdoğan kimdir, mesleği nedir? İşte Nüzhet Gökdoğan hakkında merak edilenler...

09:43 . 14/08/2023 Pazartesi
AA
Nüzhet Gökdoğan

Nüzhet Gökdoğan

Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı "Doodle"da, "Nüzhet Gökdoğan'ın 113. yaş günü. Bugünün Doodle'ı, Türkiye'nin ilk kadın gök bilimcilerinden biri olarak tanınan Türk astronom ve matematikçi Nüzhet Gökdoğan'ı anıyor." ifadeleri kullanıldı.

GOOGLE'DAN NÜZHET GÖKDOĞAN DOODLE'I

"Doodle"da gezegen ve kitap görsellerinin yanı sıra Gökdoğan'ın çizgi görseline yer verildi.

NÜZHET GÖKDOĞAN KİMDİR?

Doodle tıklandığında kullanıcılar, 14 Ağustos 1910'da İstanbul'da dünyaya gelen Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan, 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına seçilerek ilk kadın dekan unvanını aldı.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.



#doodle
#Google
#Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan
28 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Akaryakıtta fiyatlar değişiyor 14 Ağustos 2023 mazot benzin güncel fiyatı)