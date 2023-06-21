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Teknoloji

Google hatayı doğruladı: WhatsApp bizi dinliyor mu?

Google, sürekli WhatsApp'ta mikrofon erişimi gösteren Android hatasını doğruladı. Bir kullanıcı uyuduğu esnada WhatsApp'in mikrofonu kullandığını iddia etti. Bunun üzerine Elon Musk WhatsApp'e güvenilmez yazarak Tweet'i alıntıladı. Android Geliştiriciler tarafından atılan Tweet'te ise bazı kullanıcılarda bu hatanın yaşanmasından ötürü özür mesajı yayınladı.

14:12 . 21/06/2023 Çarşamba
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Arşiv

Arşiv

Bazı Android kullanıcıları WhatsApp'in uygulamayı kullanmasa bile mikrofonu kullandığını öne sürdü. Twitter'da uygulamayı kullanmadığı esnada mikrofonunun kullanıldığını iddia eden kullanıcı, "Ben uyurken ve sabah 6'da uyandığımdan beri WhatsApp arka planda mikrofonu kullanıyor. Neler oluyor?" paylaşımını yaptı. Ardından Twitter'ın sahibi Elon Musk, bu Tweet'i alıntılayarak WhatsApp'e güvenilmez yazdı.

Özür dilediler

Tüm bu yaşananların ardından Android Geliştiriciler resmi Twitter hesabından bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada yer alan ifadeler ise şöyle: "Sınırlı sayıda WhatsApp kullanıcısını etkileyen yeni bir Android hatası, Android Gizlilik Panosu'nda hatalı gizlilik göstergeleri ve bildirimler üretti. Kullanıcılar artık bu sorunu çözmek için WhatsApp uygulamalarını güncelleyebilir. Ortaklıkları için

WhatsApp'a teşekkür ediyor ve bu hatanın kullanıcılarda yaratmış olabileceği kafa karışıklığı için özür diliyoruz."


#WhatsApp
#Google
#Android
21 dakika önce
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