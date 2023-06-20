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Teknoloji

WhatsApp'tan bir yeni özellik daha: Gönderilen medya sıralaması karışmayacak

Artık WhatsApp üzerinden medya gönderilirken sıralama, numaralandırmalar sayesinde çok daha kolay yapılabilecek. Beta kullanıcıları tarafından test edilen özellik önümüzdeki süreçte tüm kullanıcılar için aktif edilecek.

17:15 . 20/06/2023 Salı
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Arşiv

Arşiv

WhatsApp, her gün yeni özelliklerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son olarak bilinmeyen numaralardan gelen bildirimleri sessize alma özelliğini duyuran Meta, şimdi medya gönderimine bir güncelleme getiriyor. WhatsApp geliştirilmiş medya seçici özelliğini yayınlamaya başladı. Bu özellikle beraber kullanıcılar artık seçilen medyaların sıralarını kolayca takip edebilecek.

Henüz beta kullanıcıları için teste sunuldu

Wabetainfo'ya göre, önceden küçük resimler seçildiğinde tik işareti çıkıyordu. Artık tik işareti yerine numaralandırma yapılacak ve böylelikle kullanıcılar göndermek istedikleri medya sıralamasını daha kolay yapabilecek. Ayrıca özelliğin henüz beta kullanıcıları için teste sunulmuş olsa da önümüzdeki süreçte aşamalı olarak tüm kullanıcılar için aktif olacağı belirtildi.



#WhatsApp
#ABD
#Meta
17 dakika önce
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