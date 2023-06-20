WhatsApp'tan bir yeni özellik daha: Gönderilen medya sıralaması karışmayacak

WhatsApp, her gün yeni özelliklerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son olarak bilinmeyen numaralardan gelen bildirimleri sessize alma özelliğini duyuran Meta, şimdi medya gönderimine bir güncelleme getiriyor. WhatsApp geliştirilmiş medya seçici özelliğini yayınlamaya başladı. Bu özellikle beraber kullanıcılar artık seçilen medyaların sıralarını kolayca takip edebilecek.

Wabetainfo'ya göre, önceden küçük resimler seçildiğinde tik işareti çıkıyordu. Artık tik işareti yerine numaralandırma yapılacak ve böylelikle kullanıcılar göndermek istedikleri medya sıralamasını daha kolay yapabilecek. Ayrıca özelliğin henüz beta kullanıcıları için teste sunulmuş olsa da önümüzdeki süreçte aşamalı olarak tüm kullanıcılar için aktif olacağı belirtildi.