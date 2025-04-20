O harfiyle başlayan isimler arasında hem modern hem de geleneksel seçenekler bulunur. Erkek isimlerinden Okan, Oğuz, Onur ve Orhan, güçlü anlamlarıyla öne çıkar. Bu isimler, karakterli ve köklü duruşlarıyla Türk kültüründe sıkça tercih edilir. O harfi ile başlayan erkek isimleri, özellikle karizmatik ve sade bir izlenim bırakmak isteyen aileler için idealdir. İşte O harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri.
O harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri oldukça yaygındır. Kız isimleri arasında ise Oya, Olcay, Oylum ve Oyaç gibi örnekler dikkat çeker. Bu isimler, zarafeti ve özgünlüğü simgelerken, aynı zamanda melodik yapılarıyla da kulağa hoş gelir. O harfi ile başlayan kız isimleri, nadir bulunmaları sayesinde benzersiz ve akılda kalıcı tercihler sunar. İşte O harfiyle başlayan isimler.
İşte O harfi ile başlayan bazı kız ve erkek isimleri:
- Oya
- Özlem
- Oylum
- Olcay (unisex)
- Oyaç
- Özge
- Orhan
- Okan
- Oktay
- Osman
- Onur
- Oğuz
- Onat
- Onuralp
- Orçun
- Ogün
- Ozan