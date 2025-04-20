O harfi ile başlayan kız ve erkek isimleri oldukça yaygındır. Kız isimleri arasında ise Oya, Olcay, Oylum ve Oyaç gibi örnekler dikkat çeker. Bu isimler, zarafeti ve özgünlüğü simgelerken, aynı zamanda melodik yapılarıyla da kulağa hoş gelir. O harfi ile başlayan kız isimleri, nadir bulunmaları sayesinde benzersiz ve akılda kalıcı tercihler sunar. İşte O harfiyle başlayan isimler.