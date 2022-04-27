Patlıcan musakka tarifi: patlıcan musakka malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

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Tandırda ölü bulundu: Minik Eymen'in istismar ve darbedildiği görüntüler ortaya çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde Eymen Sadık Durak'ın (5) tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili annesi Mine Durak (27) ile birlikte yargılanan sevgilisi Serkan Elçetin'in (38) telefonunda, çocuğun hem bir erkek hem de annesinin istismarına uğradığı, darbedildiği görüntüler ortaya çıktı. Elçetin'in telefonunda, sevgilisi ve Eymen hakkında kendisine gönderilen cinsel içerikli mesajların da olduğu belirtildi.