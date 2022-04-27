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Patlıcan musakka tarifi: patlıcan musakka malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Karaciğere ve pankreas hastalıklarına iyi geldiği bilinen patlıcanı, kızartmadan kıyma ve enfes baharatlarla buluşturduk. Sebzenin ve kıymanın buluşmasıyla ortaya çıkan harika lezzete doyum olmayacak. Peki, patlıcanlı musakka nasıl yapılır? İşte, patlıcanlı musakka tarifi, malzemeleri, kalori değeri, pişirme süresi ve yapılışı.

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Patlıcan musakka tarifi: patlıcan musakka malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Patlıcan musakka nasıl yapılır?

Ramazan sofralarınıza yakışacak harika bir lezzet patlıcan musakkayı evlerinizde kolaylıkla yapacaksınız. İşte, enfes patlıcan musakka tarifi.

PATLICAN MUSAKKA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • -2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • -1 adet orta boy kuru soğan
  • -3 adet orta boy çarliston biber
  • -4 adet orta boy patlıcan
  • -300 gram az yağlı kıyma
  • -1 yemek kaşığı domates salçası
  • -1 çay kaşığı tuz
  • -1 çay kaşığı karabiber
  • -1 çay kaşığı kimyon
  • -2 adet domates
  • -1 su bardağı su

Patlıcanları kızartmak için:

  • -1 su bardağı ayçiçek yağı


PATLICAN MUSAKKA TARİFİ YAPILIŞI

  • 1. Patlıcanların uç kısımlarını aldıktan sonra kabuklarını alacalı şekilde soyun. Halka halka kestiğiniz patlıcanları, acısının çıkması için bol tuzlu suda bekletin.
  • 2. Sıvıyağını tavada kızdırın ve yemeklik doğradığınız soğanları üzerine ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine biberi ilave edip kavurmaya devam edin.
  • 3. Kıymayı, salçayı, tuzu, karabiberi ve kimyonu da ekleyip pişirmeye devam edin.
  • 4. Küp doğradığınız domatesleri de ekleyip pişirmeye bırakın. Domatesler piştikten sonra ocaktan alın.
  • 5. Patlıcanları kızartmak için ay çiçek yağını geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Acısının çıkması için tuzlu suda bekleyen patlıcanların suyunu süzdürün. Salata kurutucusu ya da kağıt havlu yardımıyla patlıcanları kuruladıktan sonra kızgın yağda arkalı önlü ters çevirerek kızartın.
  • 6. Altın rengini alan patlıcanları kızgın yağdan çıkarın ve ayrı bir tencereye dizin.
  • 7. Üzerine hazırladığınız kıymalı harcı da ekledikten sonra 1 su bardağı su ilave edip 15 dakika pişirmeye bırakın.
  • 8. Sıcak olarak servis edin.


PATLICAN MUSAKKA TARİFİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Patlıcan musakka tarifini hazırlama süresi 15 dakika, pişirme süresi 25 dakikadır.

PATLICAN MUSAKKA TARİFİ KALORİ DEĞERİ

Patlıcan musakka tarifinin kalori değeri 462/kcal'dir.

PATLICAN MUSAKKA TARİFİ PÜF NOKTALARI

Tuzlu suda beklettiğiniz patlıcanları, suyunu iyice sıkıp kuruladıktan sonra kullanın.

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