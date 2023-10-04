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Porto - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. haftasında Barcelona deplasmanda Porto ile karşılaşacak. Gruba galibiyetle başlayan iki takım daha önce 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Barcelona 5 kere galip gelirken Porto 3 kez galip geldi. Porto, bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde rakip olduğu altı İspanyol takımı arasında sadece Barcelona'yı mağlup edemedi. Peki, Porto - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

17:30 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Porto - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?

Porto - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?

Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. haftasında evinde Barcelona ile karşılaşıyor. Portekiz takımlarına konuk olduğu altı Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kaybeden Barcelona gruplarda 2’de 2 yaparak yoluna devam etmek istiyor. Barcelona ile oynadığı ilk dört resmi maçın üçünü kazanan Porto evinde zorlu rakibine karşı galibiyet almaya çalışacak. Peki, Porto - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.

PORTO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu Porto - Barcelona maçı
bu akşam saat 22.00
’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ekranlarından naklen yayınlanacak.

PORTO - BARCELONA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

PORTO

99 Diogo Costa

2 Fabio Cardoso

4 David Carmo

18 Wendell

6 Stephen Eustaquio

13 Galeno

22 Alan Varela

28 Romario Baro

9 Mehdi Taremi

11 Eduardo

23 Joao Mario

BARCELONA

1 Marc-Andre ter Stegen

2 Joao Cancelo

3 Alejandro Balde

15 Andreas Christensen

23 Jules Kounde

6 Gavi

22 İlkay Gündoğan

9 Robert Lewandowski

11 Raphinha

14 Joao Felix

27 Lamine Yamal

PORTO - BARCELONA CANLI SKOR

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜR

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI






#Porto
#Barcelona
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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