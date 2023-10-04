Porto - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?
Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. haftasında evinde Barcelona ile karşılaşıyor. Portekiz takımlarına konuk olduğu altı Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kaybeden Barcelona gruplarda 2’de 2 yaparak yoluna devam etmek istiyor. Barcelona ile oynadığı ilk dört resmi maçın üçünü kazanan Porto evinde zorlu rakibine karşı galibiyet almaya çalışacak. Peki, Porto - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.
PORTO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
PORTO - BARCELONA MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
PORTO
99 Diogo Costa
2 Fabio Cardoso
4 David Carmo
18 Wendell
6 Stephen Eustaquio
13 Galeno
22 Alan Varela
28 Romario Baro
9 Mehdi Taremi
11 Eduardo
23 Joao Mario
BARCELONA
1 Marc-Andre ter Stegen
2 Joao Cancelo
3 Alejandro Balde
15 Andreas Christensen
23 Jules Kounde
6 Gavi
22 İlkay Gündoğan
9 Robert Lewandowski
11 Raphinha
14 Joao Felix
27 Lamine Yamal