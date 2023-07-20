Psikoloji puanları
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?
YÖK Atlas tercih robotu ile 4 yıllık Psikoloji bölümü taban puanlarını üniversitelere göre görüntüleyebilirsiniz.
Yukarıda bulunan bağlantıdan genel bilgiler, kontenjan, yerleşme ve kayıt istatistikleri yerleşenlerin cinsiyet dağılımı, YKS net ortalaması, yerleşenlerin puanları, başarı sıralamaları vb. öğrenebilirsiniz.
HANGİ ÜNİVERSİTELERDE PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ VAR?
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Edebiyat Fakültesi)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Edebiyat Fakültesi)
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Edebiyat Fakültesi)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa))
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa))
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık)
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa))
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Edebiyat Fakültesi)
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Edebiyat Fakültesi)
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Edebiyat Fakültesi)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Edebiyat Fakültesi)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Edebiyat Fakültesi)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Edebiyat Fakültesi)
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Edebiyat Fakültesi)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Edebiyat Fakültesi)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Edebiyat Fakültesi)
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Edebiyat Fakültesi)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Edebiyat Fakültesi)
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
MANİSA CEL L BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Edebiyat Fakültesi)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Edebiyat Fakültesi)
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Edebiyat Fakültesi)
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu )
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Edebiyat Fakültesi)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Edebiyat Fakültesi)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(Edebiyat Fakültesi)
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İnsani Bilimler Fakültesi)
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(İnsani Bilimler Fakültesi)
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(İnsani Bilimler Fakültesi)
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Sosyal Bilimler Fakültesi)
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(Sosyal Bilimler Fakültesi)
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Sosyal Bilimler Fakültesi)
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(Sosyal Bilimler Fakültesi)
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Edebiyat Fakültesi)
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(Edebiyat Fakültesi)
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
(Beşeri Bilimler Fakültesi)
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(Beşeri Bilimler Fakültesi)
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(Beşeri Bilimler Fakültesi)
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Sosyal Bilimler Fakültesi)
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(Sosyal Bilimler Fakültesi)
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(Sosyal Bilimler Fakültesi)
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
TOROS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
TOROS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
UFUK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Fen ve Edebiyat Fakültesi)
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen ve Edebiyat Fakültesi)
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Fen ve Edebiyat Fakültesi)
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen ve Edebiyat Fakültesi)
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(Fen ve Edebiyat Fakültesi)
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(Fen ve Edebiyat Fakültesi)
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Beşeri Bilimler Fakültesi)
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(Beşeri Bilimler Fakültesi)
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Beşeri Bilimler Fakültesi)
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(Beşeri Bilimler Fakültesi)
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(Beşeri Bilimler Fakültesi)
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(Beşeri Bilimler Fakültesi)
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Fen Edebiyat Fakültesi)
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen Edebiyat Fakültesi)
KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Fen ve Edebiyat Fakültesi)
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen ve Edebiyat Fakültesi)
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Fen ve Edebiyat Fakültesi)
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen ve Edebiyat Fakültesi)
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(Fen ve Edebiyat Fakültesi)
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(Fen ve Edebiyat Fakültesi)
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(Sosyal Bilimler ve Psikoloji Fakültesi)
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
(Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
(Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (%75 İndirimli) (4 Yıllık)
(Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)