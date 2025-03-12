Aciller 'sindirim' şikayetleriyle doldu

Ramazan'da acil servislerde yoğunluk yaşanırken en çok şikayetin 'sindirim sorunlarıyla' ilgili olduğu ifade edildi.
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, "Ramazan ayı boyunca iftarda aşırı ve dengesiz besinler tüketilmesinden kaynaklı sindirim sistemi ile ilgili yoğun rahatsızlıklarla olan başvurular acilleri dolduruyor" dedi. Kronik hastalığı olanların oruç için doktor tavsiyesine uymalarını isteyen Çakır, "Kronik hastalığı olanları da oruçla yaşadığı sıkıntıdan dolayı acilde çok görüyoruz.
Bunlar oruç tutmakta ısrarcı olan diyabet, şeker, tansiyon hastaları ve kalp hastaları. Asıl sıkıntı maalesef Ramazan'ı gerçek ruhundan uzaklaştıran beslenmede aşırıya kaçma" diye konuştu. Ramazan'da protein ağırlıklı beslenme öneren Çakır, özellikle iftar ile sahur arasında bol su tüketilmesini tavsiye etti.
Yetişme telaşı da kazaları artırdı
- Ramazan ayında trafik kazalarının da arttığını belirten Prof. Dr. Zeynep Çakır, şöyle konuştu: "İftarlara yetişmek için aceleci davranılmasından, belki de kan şekeri düşüklüğünden olan bir dikkat eksikliği sebebiyle Ramazan'da ciddi trafik kazaları görüyoruz, Acil servisi en çok meşgul eden konulardan birisi de bu. Gün içinde özellikle oruç saatinde bu tip kazalara çok rastlıyoruz. Orucun asıl mevzusu sabırla alakalı, bunlardan uzaklaştığımızda başka sıkıntılara sebep oluyor. Ramazan'ı Ramazan gibi yaşayıp sıhhat bulalım."