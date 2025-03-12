Aciller 'sindirim' şikayetleriyle doldu

Ramazan ayında trafik kazalarının da arttığını belirten Prof. Dr. Zeynep Çakır, şöyle konuştu: "İftarlara yetişmek için aceleci davranılmasından, belki de kan şekeri düşüklüğünden olan bir dikkat eksikliği sebebiyle Ramazan'da ciddi trafik kazaları görüyoruz, Acil servisi en çok meşgul eden konulardan birisi de bu. Gün içinde özellikle oruç saatinde bu tip kazalara çok rastlıyoruz. Orucun asıl mevzusu sabırla alakalı, bunlardan uzaklaştığımızda başka sıkıntılara sebep oluyor. Ramazan'ı Ramazan gibi yaşayıp sıhhat bulalım."