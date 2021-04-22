Ahmet Özhan: Mutluluk Kur'an ve sünnette

Af ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif’in manasına uygun bir şekilde idrak edilmesinin önemine dikkat çeken Özhan, “Sadece adet olduğu için yaşanılan Ramazan’ın hiçbir faydası olmaz. Bu şekilde sadece günü geçirmiş oluruz” şeklinde konuştu.

Kur'an ve sünnet yaşam biçimimiz olmalı

Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) sünnetinin yaşam biçimi haline getirilmesi gerektiğini belirten Özhan, “Bunu başaran kimse bu dünyada mutlu olur, çevresini de mutlu eder ve sonsuzluk âleminin mutlu bir ruhu olur” ifadelerini kullandı. İbadetlerin lezzet ve ürün verebilmesi için itikadın doğru olması gerektiğinin altını çizen Özhan, “Bir kimse neye inandığını bilmelidir. Kıblesinin doğru olması lazımdır. Tevhid ve vahdet üzerinde oluşmuş bir inanca sahip olmalıdır” dedi.

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Efendimizin ahlâkını taklit edelim

Sadece Ramazan ayında değil diğer zamanlarda da beşeri hallere tenezzül edilmemesi gerektiğini söyleyen Özhan, “Oruç, yükselme manasına gelen ‘uruç’’tan türemiştir. Oruç, insanın beşeri hallerinden uruç etmesi anlamına gelmektedir. Yükselmemiz için bu disiplini devam ettirmemiz gerekiyor. Bunun için de Efendimizin güzeller güzeli ahlakını taklit etmeye çalışmalıyız. Cenâb-ı Hakk cümlemizi Muhammedî bir üslup ile yaşatsın inşallah” ifadelerini kullandı.

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