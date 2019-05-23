Aksa’nın neferleri

İsrail’in işgal altında bulundurduğu Mescid-i Aksa’da Kudüslü yüzlerce genç Ramazan boyunca ‘gönüllü hizmet’ geleneğini sürdürüyor. Aksa’nın gönüllü neferleri duygularını ve Ramazan’da yaptıkları çalışmaları Yeni Şafak’a anlattı.

20 YILDIR GÖNÜLLÜ

44 yaşındaki Rafet Dewik, 20 yıldır gönüllü olarak Ramazan aylarında her gün Mescid-i Aksa’ya hizmet ediyor. 8 kişilik Aksa yönetiminde de yer aldığını söyleyen araba teknisyeni Dewik, “Bizim bünyemizde 300 genç hizmet veriyor. Yıl içinde de, mesela kandil gecelerinde, kar yağdığında ihtiyaç olduğunda Mescid-i Aksa’ya geliyoruz. Mescid-i Aksa’da çalışırken gönüllerimiz rahat. Severek yapıyoruz. Aksa’ya gelen bütün insanlara hizmet ederken çok mutlu oluyoruz” dedi.

İSRAİL, RAMAZAN’DA GİRMEYE KORKUYOR

İsrail’in Ramazan dışındaki aylarda Mescid-i Aksa bölgesine daha fazla girdiğini söyleyen Dewik, “Ramazan ayında Müslümanların sayısı çok arttığı için Mescid-i Aksa’ya girmeye korkuyor ya da çok az giriyor. Tüm gençler burada görevli olarak değil, gönüllü çalışıyor. Bu göreve layık gençleri seçiyoruz. Bütün İslam dünyasını Aksa’ya davet ediyorum. Her Müslüman Kudüs’e gelmeli. Kudüs’ü öksüz ve yetim bırakmayın. Buraya daha fazla Müslüman gelirse biz çok seviniriz. Türk halkına çok teşekkür ederim. Son yıllarda en çok Türkiye’den gelerek bizimle birlikte olduklarını gösterdiler” diye konuştu.

AKSA’DA DÜZENİ SAĞLIYORUZ

Tıp fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Mohammed İsmail, “7 yıldır gönüllü hizmet ediyorum. Ramazanda kalabalık oluyor. Düzeni sağlıyoruz. Aksa’ya her türlü hizmeti ediyoruz. Bu hizmeti yapmak için evden çıkıp Mescid-i Aksa’ya gelirken tarifi imkansız bir duygu yaşıyorum. Allah’a şükür biz Kudüslüyüz ve Allah bize güç veriyor ki, biz buraya hizmet ediyoruz. Mescid-i Aksa’da bilmeden sigara içenleri uyarıyoruz, çünkü bu yerin hürmeti var. Anneler, çocuklarının altını değiştirirken uyarıyoruz. Mescid-i Aksa’yı tüm Müslümanlar sık sık ziyaret etmelidir. Biz gönüllü Aksa neferleriyiz” dedi.

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HER MÜSLÜMAN’IN MÜLKÜ

25 yaşında Aksa gönüllüsü olan ve şu an 38 yaşında bulunan Mutaz Farah ise “Gönöllü olmaya başladığımda bekardım. Her zaman aksaya koşarak geldim. Nişan gününde bile Aksa’ya hizmete gelmiştim. Şimdi iki çocuğum var. Çocuklarımla birlikle geliyoruz. Çocuklarıma onlarla gelerek nasıl fedakarlık yapıldığını öğretiyorum. Aksa’da gönüllü olmaktan gurur duyuyorum, övünüyorum. Mescid-i Aksa sadece Filistinliler için değil tüm Müslümanlar için bir mülk. Herkes buraya gelmeli ve destek olmalı” ifadesini kullandı.