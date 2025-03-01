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Bir Başka Ramazan: TVNET, Serdar Tuncer ile iftar sofralarınıza konuk oluyor

Bir Başka Ramazan: TVNET, Serdar Tuncer ile iftar sofralarınıza konuk oluyor

17:401/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Bir Başka Ramazan, bu yıl Serdar Tuncer'in sunumuyla İstanbul'dan iftar sofralarınıza konuk oluyor.
Bir Başka Ramazan, bu yıl Serdar Tuncer'in sunumuyla İstanbul'dan iftar sofralarınıza konuk oluyor.

TVNET, Serdar Tuncer'in sunduğu Bir Başka Ramazan programıyla iftar sofralarınıza konuk oluyor. Programın ilk bölümünde Tuncer'in konukları Akademisyen-yazar Dr. Ömer Demirbağ ve Neyzen Ahmet Şahin oldu.

TVNET bu yıl da Bir Başka Ramazan programıyla iftar sofralarınıza konuk oluyor.

Serdar Tuncer'in sunumuyla özel yayınlar ve konukların yer aldığı programın 29 günlük ilk bölümünün konukları Akademisyen-yazar Dr. Ömer Demirbağ ve Neyzen Ahmet Şahin oldu.

Televizyon programcısı ve şair Serdar Tuncer'in sunumuyla ekranlara gelen 'Bir Başka Ramazan' programını izlemek için:


#Bir Başka Ramazan
#Serdar Tuncer
#İftar
#Ramazan

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