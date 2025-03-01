Bir Başka Ramazan: TVNET, Serdar Tuncer ile iftar sofralarınıza konuk oluyor

TVNET bu yıl da Bir Başka Ramazan programıyla iftar sofralarınıza konuk oluyor.

Serdar Tuncer'in sunumuyla özel yayınlar ve konukların yer aldığı programın 29 günlük ilk bölümünün konukları Akademisyen-yazar Dr. Ömer Demirbağ ve Neyzen Ahmet Şahin oldu.

Televizyon programcısı ve şair Serdar Tuncer'in sunumuyla ekranlara gelen 'Bir Başka Ramazan' programını izlemek için:



