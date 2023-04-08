Ramazan Boğaziçi Üniversitesinde dev iftar
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RAMAZAN HABERLERİ

Boğaziçi Üniversitesi’nde dev iftar

Bazı akademisyenlerin hukuksuz eylemleri ile gündeme gelen Boğaziçi Üniversitesi'nde dev bir iftar sofrası kuruldu. Orucunu birlikte açan 2 binden fazla katılımcı, ardından akşam namazı için saf tuttu.

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Esmanur Hangül Yeni Şafak
Boğaziçi Üniversitesi’nde dev iftar
Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar programı düzenlendi.

Bazı akademisyenlerin hukuksuz eylemleri ile gündeme gelen Boğaziçi Üniversitesi’nde dev bir iftar sofrası kuruldu. Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü tarafından geleneksel hale getirilen iftar programı Güney Kampüsü’nde gerçekleşti. 2 binden fazla katılımcı akşam ezanının okunması ile birlikte orucunu açtı. Katılımcılar yemeğin ardından cemaatle namaza durdu.


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