Boğaziçi Üniversitesi’nde dev iftar

Bazı akademisyenlerin hukuksuz eylemleri ile gündeme gelen Boğaziçi Üniversitesi’nde dev bir iftar sofrası kuruldu. Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü tarafından geleneksel hale getirilen iftar programı Güney Kampüsü’nde gerçekleşti. 2 binden fazla katılımcı akşam ezanının okunması ile birlikte orucunu açtı. Katılımcılar yemeğin ardından cemaatle namaza durdu.





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