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Bu poğaçalar çocuklar için

Bu poğaçalar çocuklar için

04:0016/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
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Bursa'da, Ramazan ayının atmosferini yaşamak isteyen çocukların tuttuğu "tekne orucu"nu açmaları için üretilen gemi dümeni, kılıç, testi, ibrik, telefon ve hayvan figürlü iftariyelik poğaça geleneği devam ediyor.

Kökleri Osmanlı dönemine kadar dayandığı düşünülen ve hafif şekerli hamurdan üretilen iftariyelik poğaçalar, Osmangazi ilçesinin tarihi Kavaklı Mahallesi'ndeki fırının tezgahında yerini alıyor. Sadece Ramazan aylarında Bursa'da sürdürülen gelenek kapsamında aileler fırına gelerek çocuklarının "tekne orucunu" açması için poğaçalardan satın alıyor. Geleneği geleceğe aktaran üçüncü kuşak fırıncı ustası 57 yaşındaki Cemal Şengülalp, dedesinin ve babasının fırıncı olduğunu, kendisinin de 15 yaşından bu yana bu meslekle uğraştığını anlattı. Şengülalp, "Geleneğe uygun olarak yaptığımız ve yıllar geçtikçe çeşitlendirdiğimiz poğaçalara son dönemde ilgi arttı. Son dönemde unutulmaya yüz tutmuştu. Şimdi yeni nesil de öğreniyor. Çocuklar ailelerinden bu poğaçalardan istiyorlar. Anne ve babalar da sağ olsunlar geliyorlar" dedi.



#Bursa
#Ramazan
#Aktüel

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