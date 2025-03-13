Çocuklar camilerde büyüyor

Çocukları Ramazan coşkusuna ortak etmek isteyen cami imamları, gönüllü olarak düzenledikleri etkinliklerle, miniklere hem dini değerleri öğretiyor hem de camileri sevdiriyor.

NEŞE DOLDU

Onlardan biri Aksaray'ın Eskil ilçesindeki caminin imamı Veysel Kadir Kapan. Çulfa Camii İmamı Kapan, çocuklar için ‘cami market’ uygulamasını hayata geçirerek, çeşitli oyunlar aldı. Kapan ile teravih namazı sonrasında masa tenisi, langırt, jenga, bovling, satranç ve bardak toplama yarışması gibi çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, eğlenceli vakit geçiriyor. Cami marketten yiyeceklerini alan çocuklar, evlerine Ramazan'ın maneviyatını yaşayarak gidiyor. İmam Kapan, şöyle konuştu: "Etkinliklerimiz sayesinde camiye gelen çocuklarımız müezzinlik yapmayı öğrendi, ilahi söylüyorlar, Kur'an ve ezan okuyorlar. Camimiz, teravih namazlarında çocukların neşesiyle doluyor." Camiye gelen çocuklardan 11 yaşındaki Ömer Öksün, dedesinin yorgun olduğunda bazen evde namaz kılmak istediğini belirterek, "Ben de onu teravih namazını camide kılmaya zorluyorum. Birlikte namazımızı kılıyoruz. Sonra da güzel

güzel oyunlar oynuyoruz" dedi.

MİNİK CEMAATE MİNİ MARKET

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Serdar Camii İmamı Ramazan Dinçer, çocukların camiye olan ilgisini artırmak ve ibadeti sevdirmek amacıyla örnek bir projeye imza attı. Kendi imkanlarıyla cami içerisinde ücretsiz bir mini market kurarak, namaz kılan çocukları küçük hediyelerle ödüllendirmeye başladı. Dinçer, “Namazı ve ibadeti sevdirerek öğretmek bizim görevimiz. Yeni nesiller sanal dünyada değil, camilerde büyümeli" şeklinde konuştu.

CAMİYE SIĞMADILAR

Bartın’da merkezdeki Ulu Cami’de düzenlenen ‘İlk Orucum İlk İftarım’ etkinliğinde ise çocuklar camiye sığmadı.

4-6 yaş arası çocuklar, yer sofrası üzerinde iftarlarını açarken bir yandan Hacivat-Karagöz oyununu izledi.







