Ramazan Diyanet açıkladı Zekat parası ile konut yapılabilir mi?
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Diyanet açıkladı: Zekat parası ile konut yapılabilir mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı, deprem, sel ve benzeri nedenlerle barınma ihtiyacı ortaya çıkan ve zekat alabilecek durumda olan afetzedelere kendilerine mülk olarak teslim edilmek üzere zekat parası ile konut yapılabileceğini açıkladı.

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Diyanet açıkladı: Zekat parası ile konut yapılabilir mi?
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan mesajı yayımlandı. Mesajda, vatandaşlar tarafından Din İşleri Yüksek Kuruluna yoğun bir şekilde sorulan depremzedelerin ihtiyaçları ve özellikle kalıcı konut yapımı için zekat verilip verilemeyeceğinin cevabı kamuoyu ile paylaşıldı. Vatandaşların zekatlarını daha çok Ramazan ayında vermeyi tercih ettikleri ifade edilen mesajda şunlar kaydedildi:

  1. "Din İşleri Yüksek Kurulumuz 8 Şubat tarihinde ‘depremzedelere zekat verilmesi’, 15 Şubat tarihinde de ‘afetzedeler için zekat parasıyla barınma yerleri yapılması’ konularında açıklama yayınlamıştır. Dolayısıyla deprem, sel ve benzeri nedenlerle barınma ihtiyacı ortaya çıkan ve zekat alabilecek durumda olan afetzedelere, kendilerine mülk olarak teslim edilmek üzere zekat parası ile konut yapılabilir. Depremzedelerin ihtiyaçlarını giderme noktasında yapılan yardımları organize etmek için yetkili ve sorumlu kılınan AFAD’ın açtığı özel zekat hesaplarına, Kurulumuzca daha önce yayınlanan açıklamalar çerçevesinde zekat almaya hak sahibi olan depremzedelere kalıcı konut yapılması için zekatların verilmesi uygundur.”

"Dayanışma ve yardımlaşma sadece zekattan ibaret değildir"

Ramazan’ın Kur'an ve ibadet ayı olduğu kadar yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma ayı da olduğu hatırlatılan mesajda, Ramazan ayı boyunca dayanışma bilincini daha güçlü kılacak faaliyetlerin yapılması gerektiği kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Dinimize göre dayanışma ve yardımlaşma sorumluluğu sadece zekattan ibaret değildir. Zekat dışındaki infak ve bağışlarla da yardıma muhtaç olanlara ulaşmak ve yaralarını sarmak inancımızın bir gereğidir. İlahi rahmetin yeryüzüne sağanak sağanak indiği Ramazan'da yapacağımız ibadetlerin ruhlarımıza sükunet, gönüllerimize letafet, kalplerimize ve zihinlerimize feraset kazandırmasını temenni ediyoruz. Bu mübarek mevsimi, ailelerimizin, ülkemizin, İslam aleminin ve bütün insanlığın huzur ve selametine vesile kılmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz."


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Yarından itibaren 17 bin 902 konutun temeli atılıyor

'Yarından itibaren 17 bin 902 konutun temeli atılıyor'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Duldakiroğlu'nda, Elbistan’da Afşin’de temelleri atacağız. Yarın itibarıyla da 17 bin 902 konutumuzun temelini depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş’ımızda atıyor olacağız" açıklamasında bulundu.

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