Ramazan Doğumundan ölümüne milletimizin yanındayız
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RAMAZAN HABERLERİ

Doğumundan ölümüne milletimizin yanındayız

TDV İyilik Buluşmaları programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ramazan ayı hakikaten bütün güzelliğiyle geldi. Ankara'nın manevi mimarları olarak Ramazan ayını en güzel bir şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. Camilerinizde yapmış olduğunuz vaazlarınızla, hutbelerinizle, cami dışı faaliyetlerinizle hakikaten başkanlığımızın, milletimizin yüz akısınız" dedi.

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Esmanur Hangül Yeni Şafak
Doğumundan ölümüne milletimizin yanındayız
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TDV programında konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nca (TDV) çevrim içi olarak düzenlenen 'TDV İyilik Buluşmaları' programına katıldı. TDV Genel Müdürü İzani Turan ile Ankara Müftüsü Hasan Çınar'ın da yer aldığı programda Erbaş, Ankara geneli din görevlileri ve TDV gönüllülerine hitap etti. Erbaş, "Ramazan ayı hakikaten bütün güzelliğiyle geldi. Ankara'nın manevi mimarları olarak Ramazan ayını en güzel bir şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. Camilerinizde yapmış olduğunuz vaazlarınızla, hutbelerinizle, cami dışı faaliyetlerinizle hakikaten başkanlığımızın, milletimizin yüz akısınız" dedi.

EN YAKINLARIYIZ

Erbaş, depremlerde din görevlilerinin ve vakıf gönüllülerinin milletin kalbindeki yerinin ne kadar büyük olduğunu gördüklerini belirterek, "Tarihte kısa süre içerisinde iki büyük depreme rastlamıyoruz. O açıdan milletimizin yaşadığı bu büyük afette en yakınında olanlardan olduk. Hep diyoruz; doğumundan ölümüne kadar milletimizin yanındayız, ölümünden sonra da yanındayız. Onların ruhlarına okuduğumuz hatimlerden tutunuz da yaptığımız dualara, yakınları için yapmış olduğumuz yardımlara kadar" diye konuştu.


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