Ramazan Gönül Sofraları Sultanbeylide kuruluyor
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Gönül Sofraları Sultanbeyli’de kuruluyor

Onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in gelmesiyle birlikte Sultanbeyli’de de gönül sofraları kurulmaya başladı. İftar programları kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, ilk iftarını şehit aileleri ve gazilerle yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
15 mahallenin tamamında farklı tarihlerde kurulacak olan gönül sofraları mahalleliyi bir araya getiriyor.
15 mahallenin tamamında farklı tarihlerde kurulacak olan gönül sofraları mahalleliyi bir araya getiriyor.

Her Ramazan ayında olduğu gibi bu sene de Sultanbeyli’de gönül sofraları kurulmaya başladı. Ramazan’ın ilk iftarı şehit aileleri ve gazilerle gerçekleştirildi. Diğer taraftan bu yılda tüm mahallelerde gönül sofraları kurulacak ve komşular birlikte iftar yapacak. 15 mahallenin tamamında farklı tarihlerde kurulacak olan gönül sofraları mahalleliyi bir araya getiriyor.

Bu iftarlarda genç-yaşlı aynı sofranın etrafında buluşuyor. Paylaşma ve yardımlaşma kültürü gönül sofralarıyla devam ediyor. Ramazan Sultanbeyli’de bir başka güzel yaşanıyor. Mahalle iftarlarından önce çocuk şenlikleri düzenlenecek ve çocukların da bu manevi iklimi hissetmesi sağlanacak.

Kardeşlik iklimi Sultanbeyli’yi sardı

Belediye Başkanı Hüseyin Keskin Ramazan programlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Ramazan’ın kardeşlik iklimini mahallelerde de yaşayacaklarını, her mahallede gönül sofraları kuracaklarını ifade etti.

Yenilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine de değinen Başkan Keskin, “Yüksek Seçim Kurulu’nun vermiş olduğu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerin yenilenmesiyle İstanbul’da kimsenin gönlünde şaibeye yer kalmamıştır. Bu süreçte halkımızın da yapılan sandık usulsüzlüklerini gördüğünü biliyoruz. İnşallah seçimler hayırlı olacak ve seçilen Belediye Başkanı İstanbul’da hizmet edecek.” şeklinde konuştu.

15 mahallenin en büyük caddesinde farklı günlerde binlerce komşuyu bir araya getireceklerini vurgulayan Başkan Keskin, “Tüm İslam Alemi’nin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Ramazan ayı birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize vesile olsun. Sultanbeyli’de artık mahalle iftarları bir gelenek haline geldi. Havaların güzel olmasıyla birlikte başlattığımız mahalle iftarlarımızı bu sene de yapmayı planladık. Komşular iftarlarımızda bir araya geliyor, sohbet ediyor. Ellerimizi aynı anda binlerce komşumuzla semaya kaldırıyoruz. Güzel bir atmosferde oruç açıyoruz. Rabbimden bizleri Ramazan Bayramı’na eriştirmesini niyaz ediyor, tüm insanlığa güzel yarınlar diliyorum” dedi.

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  • Çalışmalarımız hızla devam ediyor
  • Ramazanla birlikte çalışmaların da devam ettiğini belirten Başkan Keskin, “Projelerimiz hızla devam ediyor. Halkımıza sunduğumuz hizmetlerimizi artırıyoruz. Ekiplerimiz ilçemizin birçok noktasında çalışmalarını yürütüyor. Diğer taraftan mülkiyet konusunda da ölçümlerini tamamladığımız parsellerimizde tapu dağıtımlarımız devam ediyor. Sultanbeyli’nin geleceği daha da aydınlık olacak. Gençlerimize, yaşlılarımıza ve hayatın her alanına dokunan hizmetlerimiz hızla artacak. Hayal ettiğimiz Sultanbeyli’ye bu dönem bir adım daha yaklaşacağız.” şeklinde konuştu.

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