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İDDEF medreselerinde Ramazan coşkusu

İDDEF medreselerinde Ramazan coşkusu

04:0011/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
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İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) ‘Seninle Bereketlensin’ temasıyla 56 ülkede yardım faaliyeti yürütüyor. İslam dünyasına eğitim hizmeti veren İDDEF’in Afrika, Asya ve Balkanlar’da inşa ettiği medrese, cami ve mescitlerde ise Ramazan’ın bereketi paylaşılıyor İDDEF, 55 ülkede açtığı medreseler, külliye ve camiler ile birlikte 100 eğitim merkezi ve 55 medresede çalışmalarını sürdürüyor. 12 bini geçen öğrenci sayısıyla Ramazan coşkusunu yaşayan dernek, iftar ve sahur sofraları kuruyor

HER GÜN ÜÇ BİN KİŞİLİK İFTAR

İDDEF, Batı Afrika ülkesi Gine’deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi’nde ise her gün 3000 kişilik iftar yemeği hazırlayıp, dağıtımını gerçekleştiriyor. Külliye içerisindeki II. Abdülhamid Han Camii’nde teravih namazları kılınırken, bahçesinde kurulan iftar sofralarında medrese öğrencileri ve çevredeki Müslümanlar birlikte iftar yapıyor. Dernek, zekat ve fitre bağışlarını medreselerde hafızlık ve İslami eğitim gören yoksul ve yetim öğrencilere, onların aileleri ile bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için destek çağrısı yaptı.



#Aktüel
#İDDEF
#Ramazan

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