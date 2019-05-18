Kabe'nin bilinmeyenleri

Kabe, insanların Allah'a şükretme ve af dileme şeklidir. Hayatın anlamını açıklayan Kabe'de hac görevini yapmak ise farzdır. Mukaddes topraklardaki Kabe'nin renk renk örtülerinden Nuh tufanına kadar oluşan konuları sizler için hazırladık.

Kurulan ilk ev Kabedir

Beytullah, yani Allah'ın evi olarak kabul edilen Kabe'nin Hz. Adem (as)'den itibaren mukaddesliği kabul edilmiş gücü olanlar için ise haccetmek farz kılınmıştır. Müjdelenen o ayet-i kerime şöyle:

“Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbed), Mekke’deki (Kâbe) dir.” (Âl-i İmrân: 96)

Kabe'nin birkaç defa yeniden inşa edildiği rivayet edilir

Rivayetlere göre, Hz. Adem ile Havva cennetten çıkarıldıktan sonra Arafat'ta buluşurlar. Bu buluşma üzerine Adem (as) Allah'a şükretmek için cennette iken, etrafında tavaf ederek ibadet ettiği nurdan sütunun tekrar kendisine verilmesini diler. Bunun üzerine Adem (as)'ın duası kabul olur nurdan taşın etrafında tavaf etmeye devam eder.

Hz. Şit zamanında kaybolan nur taşının yerine bir taş kalır. Hz. Şit, dört köşe bir bina yapar ve bu taşı da binanın köşesine koyar. İşte o taş bugün Hacer-ül Esved diye bilinen siyah taştır. Nuh tufanında ise Kabe bir süre kumlar altında gizlice kalır. Bir kaç kez sel baskını gibi doğal felaketlerden zarar görmüş ve onarılmıştır.

Kisvenin rengi değişmiştir

Cürhüm kabilesinin idaresi sırasında Kabe'ye siyah örtü örttüler. Daha sonra Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav), Kabe'ye beyaz renk bir örtü ile örtülmesini istedi. Kırmızı, yeşil ve beyaz renkli örtüler ile kaplanan Kabeyi en son Abbasiler Kisvenin sürekli değiştirilmesine son vererek siyah rengi üzerinde karar kılmıştır.

Kabe'nin içinde ne var?

Kabe'nin içerisine bakıldığı zaman, aralarında fenerler asılı olan üç sütunla destekleniyor. Duvarlarında Kur-an ayetleri yazmaktadır. Kabe'nin çatısına erişebilmek için ise altından bir kapı vardır.

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Sene de iki kez Kabe'nin içi temizlenmekte

Şaban ve Zilakade aylarında tören yapıldıktan sonra Kabe'nin içine giriliyor o esnada temizliği de yapılıyor. Zemzem suyu, Taif gül suyu ve Ud yağından oluşan temizlik karışım devlet adamları tarafından ile de Kabe'nin duvarları siliniyor.

Kabe'nin etrafında dönen tavaf hiç durmuyor

Umre ve Hac ziyareti için yada farz ibadetleri yerine getirmek için gidilen Kabe'de namaz vakitleri dışında tavaf hiçbir şekilde durmuyor.

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