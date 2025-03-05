Kur’an müminlere şifa kaynağı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "İstanbul Mushafları Paneli"ne katıldı. Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in, müminlere rahmet ve şifa kaynağı olduğunu, Allah'ın Hazreti Muhammed'e bütün insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarması için vahyettiği en büyük mucize olduğunu belirtti. Kur'an-ı Kerim'in bir hayat rehberi ve insanlığın yolunu aydınlatan bir kitap olduğuna işaret eden Erbaş, "Kur'an-ı Kerim, yolumuzu çizen, yolumuzu gösteren, nasıl yaşayacağımızı emirleriyle, nehiyleriyle, ahlaki ilkeleriyle ortaya koyan bir kitaptır. Peygamber Efendimiz (Sav) döneminde insanlık Kur'an'ın ilkelerine ne kadar muhtaçsa bugün ondan bin kat daha fazla muhtaç" dedi.