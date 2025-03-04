İftar sofralarınızdan uzak tutun: Uzman isim 'Kalp ritmini bozuyor' diyerek uyardı

Son yıllarda hazır gıda tüketimin hızla arttığını belirten Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, "Bu gıdaların başında dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hazır çorbalar var. Belki de sağlıklı diye aldığınız hiçbir hazır çorba, evde yapılan çorbaya benzememektedir.