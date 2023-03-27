Maraş Çarşısı hareketlendi

Depremi hasarsız atlatan şehrin merkezindeki Kıbrıs Bulvarı ile tarihi Maraş Çarşısı’nda esnaf işinin başına döndü. Depremin ilk günleri en çok iş yapan yerler telefoncular olmuştu. Vatandaşlar, öncelikli olarak telefon, powerbank ve şarj aleti gibi ihtiyaçlarını karşılıyordu. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ise çarşıda sahur ve iftariyelik alışverişi hareketliliği yaşanıyor. Vatandaşların en çok talep ettiği kahvaltılıklar arasında zeytin, peynir, tahin, pekmez, helva gibi ürünler bulunuyor. İftarların vazgeçilmezi hurma ve tatlı da vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Çarşı esnafı şunları söyledi:

ŞU AN PANDEMİDEN İYİ

Abdurrahman Aydoğan: “Allah’a şükür işler fena değil. Şu anki durum pandemi döneminden iyi. Gün gün esnaf da halk da çoğalıyor. Bu aralar Ramazan alışverişi oluyor. Vatandaşa hizmet vermeye çalışıyoruz. Şehrimizi terk etmeyeceğiz. Ölsek de burada öleceğiz.”

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BAYRAMA GELİN

Ümit Biçkes: “Cenazelerimizden dolayı 1 aydır dükkanımızı açmamıştık. Sonrasında dükkana geldik ve mallarımızı temizledik. 1 haftadan beri dükkanımız açık vaziyette. Satışlar şu an çok iyi de değil çok kötü de değil. Rızkımız çıkıyor. Ramazan başladı ondan dolayı hurma, hoşaflık, komposto grupları, kayısı, üzüm, vişne, erik gibi şeyler revaçta. Bir de vatandaşın baharat, biber, tarhana ihtiyacı oluyor. Bunlar da çok satılıyor.”

Kasım Toyca: “1 hafta boyunca dükkan aklımıza gelmedi ama sonra işyerlerimize bakmaya geldik. Dükkanımızı 1 hafta temizledik. Şu an işler normal. Bayramda yoğunluk bekliyoruz. Şehri terk eden vatandaşlarımızın bayramı memleketinde geçirmesini arzu ediyoruz. Bu bayram buruk geçecek en azından tanıdık yüzler görmek bize iyi gelecek.”

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Selçuklu Ramazan’a göre göçerdi



