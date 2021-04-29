Bu camide çocuklar dokunulmaz

Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki El-Doha Camisi’nde 8 ay önce imam hatip görevine başlayan 24 yaşındaki hafız Murat Çınar, çocukları camiye ısındırmak ve namaz alışkanlığı kazandırmak amacıyla “Bu Camide Çocukların Dokunulmazlığı Vardır” sloganıyla proje başlattı.

LANGIRT BİLE OYNUYORLAR

Şefkat ve sevgi gösterdiği çocuklara çikolata, gofret, şeker ve kek gibi hediyeler veren Çınar, mahallelinin de desteğiyle kısa sürede çocukları camiye alıştırdı. Caminin alt katında vatandaşların katkılarıyla açılan salonda çocuklarla hadis okumaları gerçekleştiren Çınar, onlarla tenis, langırt ve çeşitli zeka oyunları da oynuyor. Çocukların camide özgürce koşup oynamasını sağlayan Çınar, böylece onları camiye alıştırıyor.

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EFENDİMİZ DE HOŞGÖRÜLÜYDÜ

İmam Murat Çınar, camide özellikle çocuk ve gençlere yönelik faaliyet yürüttüklerini anlatarak, “Çocuklar için en önemli şey güler yüz ve güzel söz. Bunlar olmadığı takdirde çocuğa istediğiniz hediyeyi verin, bunun bir anlamı olmuyor. Onları gerçekten severek, şefkatle ve bir şeyler öğretme arzusuyla yola çıktığınızda onlardan bu etkileşimi alabiliyorsunuz.” dedi. Büyüklerin zaman zaman çocuk seslerine dayanamadığını söyleyen Çınar, şöyle devam etti: “Halbuki Peygamber Efendimiz zamanında da çocuklar, camilerde özgürce oynayabiliyorlardı. Efendimiz de onlara karşı çok hoşgörülü davranıyordu. Bu güzel örnekleri cemaatimize anlatarak çocuklarımızı kabullenmelerini sağlıyoruz.”

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