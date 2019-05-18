Ramazan vatan hasretiyle geçiyor

Malezya'da yaşayan Arakanlı mülteciler, Ramazan ayını ana vatanlarına özlem ve hasret duyarak idrak ediyor.

Kimi 2012'de Myanmar'da Müslümanlara yönelik uygulanan şiddetten canını kurtarmak kimisi de daha iyi yaşam şartlarına sahip olmak için Malezya'ya sığınan Arakanlılar, yaşadıkları kötü tecrübelere rağmen Ramazan ayını birlik ve dayanışma içinde geçiriyor.

Başkent Kuala Lumpur'daki Arakanlılar, her gün bir arkadaşlarının evinde toplanarak oruçlarını açıyor.

Geleneksel olarak Ramazan sofralarında yeşil mercimekli salata benzeri yemekleri eksik etmeyen Arakanlılar, kendi kültürlerine ait hamur kızartmaları ve tatlılarıyla iftarlarını yapıyor.

İftardan önce dualar okuyan Arakanlılar, oruçlarını açıp akşam namazını kıldıktan sonra çay içerek muhabbetlerine devam ediyor.

İftar için arkadaşlarını evinde ağırlayan Arakanlı öğrenci Anisul İslam, "Her Ramazan'ın gelişinde vatanımızı çok özlüyoruz. Arakan'dayken iftarlarda geleneksel yemeklerimizi pişiriyorduk ama bugün burada o yemeklerin hepsini bulamıyoruz" dedi.

Geleneksel yemekler pişiyor

Anisul, yaşadıkları olumsuzluk ve eksikliklere rağmen bir arada mutlu bir Ramazan geçirdiklerini belirterek, "Bu şehirde ulaşım zor ve dağınık halde yaşıyoruz fakat ramazan bizi bir araya getiriyor. Beraber düzenlediğimiz iftarlarda geleneksel yemeklerimizi pişirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Malezya'da Arakanlı ve diğer etnik gruplardan mültecilere yönelik eğitim ve insani yardım girişimlerinde bulunan Sujauddin Karimuddin ise Arakanlıların son 10 yıldır yaşadıklarının çok ağır trajediler olduğunu vurgulayarak, "Eğer adaletsizliğe karşı mücadele etmezsek adaletsizlik bir gün bizi de bulacaktır" dedi.

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Kuruculuğunu yaptığı mültecilere destek projesinden de bahseden Karimuddin, "Genellikle genç ve kadın mültecilere destek vermeye odaklanıyoruz. Mültecilerin misafir edildikleri ülkelerde bir yük olarak değil, o ülkenin toplumuna katkı sağlayan unsur olmaları için uğraşıyoruz" ifadesini kullandı.

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