Sadaka taşı bu okulda yaşatılıyor

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulanan Şehit Öğretmenler İlkokulu’nda, Okul Müdürü Erol Yorulmaz’ın 2014 yılında göreve gelmesi ile birlikte, sadaka taşı uygulamasına geçildi. Selçuklu ve Osmanlı döneminde yoğun şekilde kullanılan sadaka taşı uygulaması ile dar gelirli ailelerin yiyecek ve içecek ihtiyaçları gideriliyor. Müdür Yardımcısı Hasan Asilsoy, uygulamayı şöyle anlattı: “Gönüllerinden ne koparsa, taşın içerisine, bir miktar para bırakıyorlar. O parayı kantinciye götürüyoruz; kantincimiz, her sabah simit, poğaça, meyve suyu ne varsa poşetin içine koyup buraya bırakıyor. Sadaka taşından sabahleyin okula kahvaltı yapmadan gelen çocuklarımız da yararlanıyor.”

RAMAZAN Gizli iyilik noktası: Sadaka taşı