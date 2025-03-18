Selimiye'ye 'aile' mahyası

Vakıflar Genel Müdürlüğü selatin camilere mahya asma geleneğini bu yıl da sürdürdü. Edirne Selimiye Camii'ne, "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazılı mahyanın ardından Ramazan ayının ikinci yarısı için "Aile Yılı"nı vurgulamak amacıyla "Aile toplumun temelidir" yazılı mahya asıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan ettiğini anımsatarak bu mahyanın seçildiğini ifade etti.