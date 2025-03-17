En anlamlı iftar

Elazığ’da üniversiteli gençler, yaşlıların evinde iftar sofrası kurarak onlara Ramazan coşkusu yaşatıyor. Fırat Üniversitesi'nde okuyan gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yalnız Değilsin Projesi" kapsamında kentte gönüllülük esasıyla birçok faaliyette bulunuyor. Harput Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 30 genç de Ramazan dolayısıyla yaşlılara sıcak bir aile ortamı sunabilmek için çalışma başlattı. Bu kapsamda market ve semt pazarlarından alışveriş yapan üniversiteliler, önceden tespit edilen yaşlıların evine konuk oluyor. İhtiyaç halinde evlerin temizliğini de yapan gençler, aldıkları malzemelerle yemek hazırlıyor.

SICAK BİR AİLE SOFRASI KURUYORUZ

Zafran Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Hatice Ayık'ın evine konuk olan gençlerden Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Zelal Aykaz, Diyarbakır'dan üniversite eğitimi için Elazığ'a geldiğini söyledi. Aykaz, sosyal sorumluluk projesi ile Ramazan'da yaşlıları yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, “İhtiyaç durumunda evlerini temizliyoruz. Alışverişimizi yapıp, yemeği kendimiz hazırlıyoruz. Onlar için sıcak bir aile sofrası kuruyoruz. Biz de ailelerimizden uzakta olduğumuz için iftar sofrasında onlarla bir araya geliyoruz” dedi.

ONLAR BU ORTAMA HASRET KALIYOR

İlahiyat Fakültesi 3. sınıfta okuyan Zeynep Ünal ise Adıyaman'dan kente geldiğini, Ramazan'da yaşlılarla iftar yapmanın memnuniyetini yaşadıklarını belirtti. Ünal, “Yaşlılarımızın evlerine konuk oluyoruz. Yaptığımız yemeklerle Hatice teyzemizin sofrasını da şenlendirmek istedik. O mutlu olunca biz de mutlu olduk. Bu projemizi ninelerimiz ve dedelerimiz için yapıyoruz. Çünkü onlar bu ortama hasret kalıyor” diye konuştu.

ÇOK MUTLU OLDUM

Öğrencileri evinde misafir eden 80 yaşındaki Hatice Ayık da gençlerin ziyaretinin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Ayık, şöyle konuştu: “Bugün kızlarım, torunlarım geldi. Her zaman gelmelerini istiyorum. Köyde yaşarken çok kişiyi misafir ettim ama artık elimden gelmiyor. İnşallah okurlar, ekmeklerini kazanırlar.”

YAŞLILARA HÜRMET

Öğrencilerle paylaşma ve dayanışmanın önemine dikkati çektiklerini ifade eden Harput Kız Öğrenci Yurdunun eğitim sorumlusu Fadime Açıkkapı, “Konuk olduğumuz Hatice teyzemizin misafirperverliği ile Ramazan ayında yaşadığımız en anlamlı iftarlardan biri oldu. Bu proje, gençlerimize de yaşlılara hürmet etmenin ne kadar anlamlı olduğunu gösterdi” dedi.







