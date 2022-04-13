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RAMAZAN HABERLERİ

Türkiye Moritanya’ya uzak değil

Moritanya’da 9 okulu bulunan Maarif Vakfı, başkent Nuakşot’taki Şehit Furkan Akyol Kampüsü’nde öğretmen ve öğrencilere iftar verdi. Maarif Vakfı ülke temsilcisi Fahreddin Keskin, "Türkiye artık sizlerden uzak değil, biz size çok yakınız. Bu yakınlığı her alanda hissettirmek istiyoruz” dedi.

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Yasemi Asan Yeni Şafak
Türkiye Moritanya’ya uzak değil
Maarif Vakfı, başkent Nuakşot’taki Şehit Furkan Akyol Kampüsü’nde öğretmen ve öğrencilere iftar verdi.

Türkiye Maarif Vakfı, Moritanya’nın başkenti Nuakşot’ta bulunan Şehit Furkan Akyol Kampüsü’nde öğrenciler ve öğretmenler için iftar düzenledi. Türkiye’nin Moritanya Büyükelçisi Mehmet Cem Kahyaoğlu, iftarda yaptığı konuşmada, “Yardımlaşmayı ve paylaşmayı biz iki halk olarak asırlardır tecrübe ediniyoruz” diye konuştu.

EVLATLARINIZ EVLATLARIMIZ

  • Maarif Mütevelli Heyeti Üyesi Nevzat Şimşek de, “Evlatlarınız bizim de evlatlarımız. 21. yüzyılın gerektirdiği becerilerle donatılmış bireyler olarak yetişmelerini arzu ediyoruz. Evrenseli yerelle harmanlayan kuşatıcı bir eğitim faaliyeti vermeye çalışıyoruz” dedi.

TÜRKİYE ARTIK UZAK DEĞİL

Maarif Vakfı ülke temsilcisi Fahreddin Keskin, vakfın Moritanya’daki faaliyetleri hakkında bilgi verdi: “Toplam 9 okulumuzla yaklaşık bin 300 öğrencimiz ile beş yıldan bu yana Moritanya’da eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Öncelikli hedefimiz ülkenin kalkınması, milli ve manevi değerlerine bağlı, nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. Türkiye artık sizlerden uzak değil, biz size çok yakınız. Bu yakınlığı her alanda hissettirmek istiyoruz.”

SOMALİLİ BAKAN DA İFTARDA

  • İftarın katılımcıları arasında Moritanya’da temaslar için bulunan Somali Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Said Hüseyin Iyd de yer aldı. İftara Moritanya’da yaşayan Türk vatandaşları da katıldı.

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