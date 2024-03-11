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Ramazan'da İETT otobüsleri, metro ve metrobüs kaça kadar çalışıyor? Metro İstanbul'dan 2024 Ramazan ayı toplu taşıma seferlerinde güncelleme açıklaması

Ramazan ayında toplu ulaşım saatleri merak ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda İETT otobüsleri ile metro, metrobüs, marmaray gibi toplu taşıma araçları Ramazan ayı'nda sefer saatleri değiştirilmişti. Peki, Ramazan'da Metro, Marmaray, Metrobüs, İETT Seferleri saat kaça kadar çalışıyor? İşte Ramazan'da toplu taşıma saatleri 2024 ile ilgili güncel bilgiler...

16:28 - 11/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Metro
Metro

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul otobüs, metrobüs, metro, tramvay saatleri Ramazan ayına özel olarak değişmişti. 2024 Ramazan ayında İETT otobüsleri, metro ve metrobüs kaça kadar çalışacak? İşte güncel bilgiler...

Ramazan'da İETT otobüsleri, metro ve metrobüs kaça kadar çalışıyor?

2024 Ramazan ayında toplu taşıma araçları güncel saat değişiklikleri şöyle:




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1 saat önce
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