Metro
Geçtiğimiz yıllarda İstanbul otobüs, metrobüs, metro, tramvay saatleri Ramazan ayına özel olarak değişmişti. 2024 Ramazan ayında İETT otobüsleri, metro ve metrobüs kaça kadar çalışacak? İşte güncel bilgiler...
Ramazan'da İETT otobüsleri, metro ve metrobüs kaça kadar çalışıyor?
Ramazan'da İETT otobüsleri, metro ve metrobüs kaça kadar çalışıyor?
2024 Ramazan ayında toplu taşıma araçları güncel saat değişiklikleri şöyle:
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1 saat önce