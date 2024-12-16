RBC Nedir? Kan tahlilinde RBC Yüksekliği Değeri Kaç Olmalı?

sağlıklı kadınlar için mikrolitre başına 4.2 ile 5.4 iken, sağlıklı erkeklerde 4.7 ile 5,4 milyon mcL’dir. Çocuklarda normal olarak kabul edilen RBC değerleri 4.0 ile 5.5 milyon mcL olarak tespit edilmektedir.

sağlıklı kadınlar için mikrolitre başına 4.2 ile 5.4 iken, sağlıklı erkeklerde 4.7 ile 5,4 milyon mcL’dir. Çocuklarda normal olarak kabul edilen RBC değerleri 4.0 ile 5.5 milyon mcL olarak tespit edilmektedir.

RBC tansısı ve tedavisinin hızlı bir şekilde yapılması için yukarıdaki bazı belirtilerin ortaya çıkmasını beklemeden başka rahatsızlar içinde dahi yaşadığınız bu belirtiler sonucunda doktorunuza başvurmalısınız.

RBC tansısı ve tedavisinin hızlı bir şekilde yapılması için yukarıdaki bazı belirtilerin ortaya çıkmasını beklemeden başka rahatsızlar içinde dahi yaşadığınız bu belirtiler sonucunda doktorunuza başvurmalısınız.

Eritrosit değerinin normal aralıkta olması için vücut sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Vücut hücrelerine oksijen ve açığa çıkan karbondioksitin akciğere taşınması için RBC hücrelerinin kan düzeyinin yüksek düzeyde olmasıyla RBC yüksekliği ortaya çıkar. Doku ve organlara yeterince oksijen iletilmemesiyle kemik iliğinden fazla miktarda RBC üretir. RBC yüksekliği ile eklem ve göğüs ağrıları başta olmak üzere bulanık görme, tansiyon yüksekliği, baş ağrısı gibi yukarıda sayılan pek çok belirti görülür. RBC yüksekliğiyle ortaya çıkan yaygın semptomlar arasında gösterilen cilt yüzeyinde görülen morluk oluşumları RBC yüksekliği ile ortaya çıkan semptomlar arasında gösterilir.