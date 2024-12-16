RBC Nedir? Kan tahlilinde RBC Yüksekliği Değeri Kaç Olmalı?

RBC değeri alyuvar özelliği gösteren kırmızı kan hücreleri anlamına gelir. Vücudun işleyişi için en temel ögelerden bir tanesi olarak bilinir. Kırmızı kan hücrelerinin en temel görevlerinden bir tanesi de akciğerlerden aldıkları oksijenleri tüm vücuda yaymaktır. RBC vücudun en derin noktalarına ulaşırken oksijeni de beraberinde taşır. Peki, RBC değeri kaç olmalı? RBC yüksekliği nedir? İşte detaylar...
RBC YÜKSEKLİĞİ DEĞERİ KAÇ OLMALIDIR?
RBC YÜKSEKLİĞİNİN NEDENLERİ NELERDİR?
- Sigara içmek
- Böbrek kanserinin bazıları
- Kalp rahatsızlığı ve hastalıkları
- Böbrek bölgesinde görülen bazı hastalıklar
- Uyku apnesi
- Pulmoner fibroz
- Sporcuların kullandığı performans artırıcı dopingler
- Yüksek rakımlı yerlerde yaşamak
- Genetik mutasyona bağlı olarak gelişen kemik iliği hastalıkları
- Kandaki mikropları öldürmek amacıyla kullanılan bazı antibiyotik ilaçlar
RBC DÜŞÜKLÜĞÜNÜN NEDENLERİ NELERDİR?
- Kullanılan belirli sayıdaki ilaçlar
- Kemik iliği yetmezliği ve kansızlık rahatsızlıkları
- İç ve dış kanamaların çoğalması
- Gebe kalınması
- Tiroit bozuklukları
- Bazı kemoterapi ilaçları
- Kemik iliğinde görülen plazma hücre kanseri teşhisi
- B12, demir, folik asit, bakır, B6 eksiklikleri
- Lösemi
- Yetersiz ve sağlıksız beslenme
- Kronik böbrek yetmezliğine bağlı olarak hastalarda görülen ilk dönem anemi rahatsızlığı
RBC YÜKSEKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
- Nefes darlığı
- Uyku bozukluğu
- Yorgunluk ve halsizlik
- Eklemlerde görülen rahatsızlıklar
- Avuç içinde ve ayakların altında aşırı derecede hassasiyet yaşanması
- Özellikle banyo yaptıktan sonra cildin tamamında görülen kaşıntı sorunları
RBC DÜŞÜKLÜĞÜNÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?
- Soluk bir ten
- Halsizlik ve yorgunluk
- Baş dönmesi ve kalp hızında yaşanan artış
- Ne fes darlığı sıklığının artış göstermesi
- Baş ağrısının artış göstermesi sinirlilik durumu ve halsizlik durumu
- Düzensiz solunum alınması ve dalgınlıkların yaşanması
- Cildi maviye çalan renk değişiklikleri
- Sinirlilik durumu ve halsizliğin baş göstermesi
Eritrosit değerinin normal aralıkta olması için vücut sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Vücut hücrelerine oksijen ve açığa çıkan karbondioksitin akciğere taşınması için RBC hücrelerinin kan düzeyinin yüksek düzeyde olmasıyla RBC yüksekliği ortaya çıkar. Doku ve organlara yeterince oksijen iletilmemesiyle kemik iliğinden fazla miktarda RBC üretir. RBC yüksekliği ile eklem ve göğüs ağrıları başta olmak üzere bulanık görme, tansiyon yüksekliği, baş ağrısı gibi yukarıda sayılan pek çok belirti görülür. RBC yüksekliğiyle ortaya çıkan yaygın semptomlar arasında gösterilen cilt yüzeyinde görülen morluk oluşumları RBC yüksekliği ile ortaya çıkan semptomlar arasında gösterilir.