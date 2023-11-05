Realme GT5 Pro özellikleri
Realme GT5 Pro özellikleri nedir?
Realme GT 5 Pro'nun 1.5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan 6.78 inç OLED ekranla geleceği bildiriliyor. Bu, cihazın hem oyun hem de günlük Akıllı telefondaki Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, piyasadaki en güçlü yonga setlerinden biridir. Bu, cihazın oyun ve grafik açısından zorlu uygulamaları sorunsuz bir şekilde çalıştırabileceği anlamına geliyor.
16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı, cihazın çoklu görev ve büyük dosyaları hızlı bir şekilde yükleme konusunda da iyi performans göstereceği anlamına geliyor.
Realme GT 5 Pro'nun 1.5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan 6.78 inç OLED ekranla geleceği bildiriliyor. Akıllı telefondaki Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı eşlik edecek. Cihaz kutudan Android 14 tabanlı Realme UI 5 ile çıkacak.
100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği
5.400 mAh pil
Arka tarafında 50 + 50 + 8 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi
Ön yüzünde ise 32 megapiksellik bir selfie kamerası mevcuttur.
Realme GT fiyatı
Realme GT 128 GB (Realme Türkiye Garantili) 16.499,00 TL