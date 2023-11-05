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Realme GT5 Pro bütün özellikleri netleşti

Realme GT5 Pro, Realme'nin amiral gemisi akıllı telefonudur. 1264x2780 çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç AMOLED ekrana sahiptir. Snapdragon 8 Gen 3 işlemci tarafından desteklenmektedir ve 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB depolama alanıyla birlikte gelir. Peki Realme GT5 Pro özellikleri nedir? İşte Realme GT5 Pro fiyatı.

16:25 - 5/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Realme GT5 Pro özellikleri

Realme GT5 Pro özellikleri

Realme GT 5 Pro'nun 1.5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan 6.78 inç OLED ekranla geleceği bildiriliyor.
GT5 Pro, 50MP ana sensör, 50MP ultra geniş sensör ve 12MP telefoto sensörden oluşan üç lensli bir arka kamera sistemine sahiptir. Ayrıca 16MP ön kameraya da sahip.

Realme GT5 Pro özellikleri nedir?

Realme GT 5 Pro'nun 1.5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan 6.78 inç OLED ekranla geleceği bildiriliyor. Bu, cihazın hem oyun hem de günlük Akıllı telefondaki Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, piyasadaki en güçlü yonga setlerinden biridir. Bu, cihazın oyun ve grafik açısından zorlu uygulamaları sorunsuz bir şekilde çalıştırabileceği anlamına geliyor.

16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı, cihazın çoklu görev ve büyük dosyaları hızlı bir şekilde yükleme konusunda da iyi performans göstereceği anlamına geliyor.

Realme GT 5 Pro'nun 1.5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan 6.78 inç OLED ekranla geleceği bildiriliyor. Akıllı telefondaki Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı eşlik edecek. Cihaz kutudan Android 14 tabanlı Realme UI 5 ile çıkacak.

100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği

5.400 mAh pil

Arka tarafında 50 + 50 + 8 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi

Ön yüzünde ise 32 megapiksellik bir selfie kamerası mevcuttur.

Realme GT fiyatı

Realme GT 128 GB (Realme Türkiye Garantili) 16.499,00 TL



#Realme
#Realme GT5 Pro
#Realme GT5 Pro özellikleri
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