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Teknoloji Realme7 Pronun kamerası Sonye emanet
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Realme 7 Pro'nun kamerası Sony'e emanet

Realme, yeni ürünü 7 Pro'da kamerayı dünyaca ünlü teknoloji markası Sony'e emanet etmiş. 64 MP IMX682 Sony kamera kullanılan cihazda, yapay zeka destekli bir çok da filtre bulunuyor.

Abdülkadir Önder Yeni Şafak
Realme 7 Pro ile çekilen bir foto
Realme 7 Pro ile çekilen bir foto

Realme 7 Pro, 64MP Sony IMX682 ana kameranın yanı sıra 8MP 119° ultra geniş açılı, bir makro ve bir de siyah&beyaz lensten oluşan dörtlü arka kamera seti ile birlikte geliyor.

  • 2. nesil 64 MP ana kameraya sahip Realme 7 pro’da Sony IMX682 lensler kullanılarak geliştirilmiş piksel performansı amaçlanıyor ve böylelikle düşük ışıkta bile en net 64 MP deneyimi kullanıcılarla buluşuyor. Kullanıcıların manzara, mimari ve büyük grupların daha çarpıcı görüntülerini çekmesini sağlayan ultra geniş açılı lens ise f/2.3 diyafram açıklığı, 8MP çözünürlüğe ve 119° görüş alanına sahip. Diğer yandan 4 cm çekim mesafesi ile ultra makro lens ise kullanıcıların daha yakın çekimler yapmasına ve mikro dünyanın güzelliğini keşfetmesine aracılık ediyor.

Realme kamera

Yapay zeka destekli bir çok filtre

Realme 7 Pro fotoğraf deneyimini üst düzeye çıkaracak yapay zeka destekli bir çok filtreyi de beraberinde kullanıcıların beğenisine sunuyor. Yükseltilmiş 64MP Modu için yeni bir ultra yüksek çözünürlüklü algoritma geliştirilen cihaz her ultra 64MP çekimde, normal 2x teleskop lensinden bile daha iyi olan benzersiz bir netlik sağlıyor.

Bunun yanı sıra ‘Pro Gece Manzarası Modu’ ve ‘Ultra Gece Manzarası Video Modu’ olan Realme 7 Pro’nun ‘Yıldız Modu’ ile gökyüzündeki yıldızlar çok daha belirgin olarak görüntülenmesine olanak sağlıyor. Ayrıca gece fotoğrafları için özel geliştirilen Siberpunk, Flamingo ve Modern Altın filtreleri ile tek bir dokunuşla eşsiz şehir manzaraları yakalamaya imkan tanıyor.

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