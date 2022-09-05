Sabahçı, öğlenci saatleri 2022 | Sabahçı, Öğlenci öğrenci ders başlangıç bitiş saatleri

202-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül’de başlayacak. 5-10 Eylül tarihleri arasında ise uyum eğitimi olacak. Öğrenciler okullarda sabahçı ve öğlenci olmak üzere iki farklı eğitim saatleri ile eğitim görecekler. Peki, 2022 yılı sabahçı, öğlenci öğrenci okul saatleri nasıl olacak?

BAKAN ÖZER YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ

Millî Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim yılının tamamlanmasının hemen ardından başlattığı yeni eğitim yılı hazırlıklarının sonuna geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5-9 Eylül tarihleri arasında anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için yapılacak uyum eğitimi ve 12 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarında gelinen noktayı bir kez daha değerlendirmek üzere bakan yardımcıları, birim amirleri ve 81 ilin millî eğitim müdürleri ile toplantı yaptı. Verilen bütçelerin kullanımı ve hazırlıklar konusunda tüm illerden bilgi alan Bakan Özer, toplantıda şöyle konuştu:

REKLAM

ARTIK ÜCRETSİZ OLACAK

"Yaz tatilinin ilk günlerinden bu yana hep birlikte sahadayız. Yeni eğitim yılında çocuklarımızı temiz, güvenli, teknolojik olarak donanımlı okullarda karşılayabilmek için hiç ara vermeden çalıştık. Bize ilettiğiniz önerileri hayata geçirmek için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bu yıl pek çok ilke imza attık. Ücretsiz ders kitapları ile birlikte yardımcı kaynaklar da çocuklarımızın sıralarının üzerinde yerini aldı. Yine bütçeleri ilk kez okul bazlı olarak gönderdik. Burada adaletli olmak için azami özen gösterdik. İhtiyaca göre kaynakları paylaştırdık. Bütçe göndermediğimiz hiç okulumuz kalmadı. Bugüne kadar ekim ayında okullar açıldıktan sonra istihdam edebildiğimiz temizlik personelimizi ilk kez 12 Eylül öncesinde, bu hafta başında, hizmete başlatıyoruz."

REKLAM

40 BİN YENİ ANA SINIFI HEDEFİ

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için Türkiye'nin her yerinde, ister kentte ister köyde olsun tüm çocukların daha erken yaşta okulla buluşmalarının önemine dikkati çeken Bakan Özer, "Okul öncesi eğitimde yapılan yatırımların sonucunda Türkiye bu alanda da önemli bir ivme kazanacak. Proje tamamlandığında, bu ülkenin çocuklarının eğitimi için çok önemli bir çalışmaya hep beraber imza atmış olacağız. 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı açma hedefimizde emin adımlarla ilerliyoruz. Şimdiye kadar 1.407 bağımsız anaokulu ve 11 bin 100 ana sınıfı hizmete alındı. 500 bin çocuğumuz bu sayede ilk kez okulla buluştu. Bu sayı daha da artacak ve 5 yaşta okullaşma oranını bu yıl yüzde 100'e tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

REKLAM

SABAHÇI- ÖĞLENCİ ÖĞRENCİ OKUL SAATLERİ 2022

İlkokul 1. sınıf öğrencileri, okul öncesi öğrencileri, özel eğitim okulları ana sınıfı sabah 09.00'da ders başı yapıyordu. İkili öğretimde sabah 07.20-12.00, öğle 12.30 – 17.30 arası okulda ders işliyorlardı.

Liselerde ders saatleri sabah 08:10 - 15:20 idi. Yeni eğitim ve öğretim ile ilgili saat detayları henüz netleşmedi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlanıyor.

ARA TATİL NE ZAMAN?

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.

REKLAM

İkinci ara tatili ise Ramazan Bayramı ile birleştirildi.

ANAOKULLARI VE 1. SINIF UYUM EĞİTİM HAFTASI NE ZAMAN?

Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.