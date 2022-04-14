Şambali Tatlısı Tarifi: Şerbetli Şambali Tatlısı Malzemeleri, Yapılışı

Ramazan ayı boyunca en fazla yapılan tatlılardan biri de eskiden beri bilinen Şambali tatlısı olmaktadır. Geleneksel bir tatlı olan Şambali tatlısı halk arasında Şam tatlısı olarak da bilinmektedir. Şambali tatlısı yapımının tüm ayrıntılarını sizler için derledik.

ŞAMBALİ NE DEMEK?

Şambaba veya Şam tatlısı olarak da bilinen şambali şerbetli bir sokak tatlısıdır. Özellikle İzmir’de camekanlı motorlarda satılanları meşhurdur.

Adından da tahmin edileceği gibi Suriye’nin Şam kentine özgü bir tatlıdır. Ülkemizde Antakya, Adana, Trakya, İzmir ve Ege bölgelerinde kendine yer edinmiştir. Adı özellikle İzmir ile anılır.

ŞAMBALİ TATLISI NASIL YAPILIR?

Şambali revaniden daha sert kıvamlı, yoğun bir tatlıdır. Alışık olduğumuz şerbetli tatlıların aksine harcında un, yağ ve yumurta içermez. Ana malzemeleri irmik, şeker, yoğurt veya süttür. Üstü ve altı daha kıtır olur. Dikdörtgen veya kare dilimler halinde servis edilir. Tamamen pişmeden önce dilimlenerek pişme işlemi tamamlanır. Ardından şerbetlenir.

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ŞAMBALİ TATLISI NASIL TÜKETİLİR?

Şambali üç farklı biçimde tüketilir. Birincisi üstüne fıstık ekilerek tüketilen sade şeklidir. Sade şambaliye tarçın ekerek lezzetini arttırmak olasıdır. Bir de arasına taze süt kaymağı sürülerek yeneni vardır ki bu hali tatlıdan aldığınız lezzeti harika bir şekilde dengeler. İzmir’in Ödemiş yöresinde kaymakla yenen bu şekline “halepişi” denir.

Uygun koşullar altında saklandığında bir aya kadar bozulmadan saklanabilen bir tatlıdır.

Şambali, yerel bir lezzettir. Küçük üreticiler tarafından üretilir. Pişirme tepsisi ve pişirildiği yer gerçek lezzetini yakalamakta oldukça önemlidir. En lezzetli sonuç için bakır tepsiler ve odun ateşli kara fırın tercih edilmelidir.

ŞAMBALİ TATLISI TARİFİ

Şambali tatlısı malzemeleri

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500 gr irmik

500 gr yoğurt

1 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

1 cay kaşığı karbonat

1 paket vanilya

İsteğe göre Hindistan cevizi

Üzerini süslemek için yer fıstığı

Şerbeti için gerekli malzemeler

5 Su bardağı şeker

5 su bardağı su

Çeyrek limon

Şambali tatlısı yapılışı

Şambali tatlısı için gerekli olan malzemeler hazırlandıktan sonra tatlının yapım aşamalarına geçilmektedir. Öncelikle irmik, şeker, yoğurt karıştırma kabına alınarak karıştırılır. Daha sonra içine kabartma tozu, vanilya eklenir ve tekrar karıştırılır. Alüminyum ya da çelik bir tepside daha güzel kızaracak olan bu tatlı için tepsinin tabanına tereyağı sürülür ve hamur tepsiye dökülerek spatula yardımıyla düzeltilir.

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Üzerine çizikler atılarak dekor edilen tatlı fıstıklar ile süslenerek vakit varsa bir süre buzdolabında dinlendirilir. Dilimlenen tatlı önceden ısıtılmış 180 derece fırında iyice kızarana kadar pişirilir. Tatlı pişerken şerbeti hazırlanır. Şerbet için tencereye su ve şeker alınarak şekerler eriyene kadar karıştırılır. Kaynamaya başlayan şerbetin içine çeyrek limon eklenir. Kaynadıktan sonra şerbetin altını kısarak göz göz olana kadar kaynatmaya devam edilir. Şerbet yaklaşık 20 dakika boyunca kaynatıldıktan sonra altı kapatılır ve ılımaya bırakılır.