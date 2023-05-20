Ağıralioğlu Kılıçdaroğlu'nun siyasi söylemlerini eleştirdi: Üçüncü tur olsa elinde halifelik sancağı olacak

Yavuz Ağıralioğlu, CNN Türk'te Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın İYİ Parti'den ayrılma süreci ve 14 Mayıs seçimleriyle ilgili sorularını yanıtladı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiriler yönelten Ağıralioğlu "Muhalif seçmende artık şu duygu oluştu. Biz her şeye rağmen bu muhalefete oy verip de iktidarı değiştiremiyorsak bari iktidara oy verelim de bu muhalefeti değiştirelim. Dokuz kere yenilmiş birinin onuncu maçına kimse gitmez. Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanamaz" dedi.