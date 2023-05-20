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Seçim

Ağıralioğlu Kılıçdaroğlu'nun siyasi söylemlerini eleştirdi: Üçüncü tur olsa elinde halifelik sancağı olacak

Yedili Masa'daki ve İYİ Parti'deki terör seviciliği sonrası partisinden istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafa karıştıran siyasi söylemlere sahip olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu'nun, vatandaşın hassasiyet merkezlerine dokunmak için söylemler oluşturduğunu belirten Ağıralioğlu, "Allah'tan seçim iki tur üçüncü tur olsa İslam İşbirliği Teşkilatına gidecek, elinde de halifelik sancağı olacak." şeklinde konuştu.

22:00 . 20/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Yavuz Ağıralioğlu.

Yavuz Ağıralioğlu.

Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak hazırlandığı 14 Mayıs seçimleri geride kaldı. Vatandaşın yüksek katılımı sonrası büyük bir demokrasi şöleni olarak tarihe geçen seçimler sonrasında ilk turu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birinci olarak tamamladı.

Yedili Masa'nın yol haritasını eleştirerek, İYİ Parti ve masa ortaklarının terör seviciliği sonrası partisinden istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, CNN Türk'te katıldığı bir programda CHP lideri ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi söyleminde tutarsızlık olduğunu belirtti.



"Sürecin başında diyorsunuz ki Kemal Kılıdaroğlu'nun dedeleri kuran tilavetiyle meşgul, kendileri de seyittir. Hassasiyet merkezlerine dokunuyorsunuz." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun seçim popülizmine göre hareket ettiğini belirten Ağıralioğlu şöyle devam etti:

"Sonra bakıyorsunuz bu yetmedi, arkanıza Atsız'ın iki kitabını koyuyorsunuz.
Atsız'ın kitaplarıyla gerçek ülkücünün siz olduğunu söylüyorsunuz
. Allah'tan seçim iki tur,
üçüncü tur olsa İslam İşbirliği Teşkilatı'na gidecek, elinde de halifelik sancağı olacak
. Siz tam olarak nesiniz?"


#Yavuz Ağıralioğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Yedili Masa
#Halifelik sancağı
9 dakika önce
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