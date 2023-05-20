Ağıralioğlu Kılıçdaroğlu'nun siyasi söylemlerini eleştirdi: Üçüncü tur olsa elinde halifelik sancağı olacak

Yavuz Ağıralioğlu.
Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak hazırlandığı 14 Mayıs seçimleri geride kaldı. Vatandaşın yüksek katılımı sonrası büyük bir demokrasi şöleni olarak tarihe geçen seçimler sonrasında ilk turu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birinci olarak tamamladı.
Yedili Masa'nın yol haritasını eleştirerek, İYİ Parti ve masa ortaklarının terör seviciliği sonrası partisinden istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, CNN Türk'te katıldığı bir programda CHP lideri ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi söyleminde tutarsızlık olduğunu belirtti.
"Sürecin başında diyorsunuz ki Kemal Kılıdaroğlu'nun dedeleri kuran tilavetiyle meşgul, kendileri de seyittir. Hassasiyet merkezlerine dokunuyorsunuz." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun seçim popülizmine göre hareket ettiğini belirten Ağıralioğlu şöyle devam etti: