AK Parti 28. dönem milletvekili adaylarının detayları belli oldu

AK Parti'nin en genç adayı Nisa Alptekin ile en yaşlı adayı Şamil Ayrım.
2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir zaman kala milletvekili adayları da belli oldu. Partilerin 28. dönem adaylarını açıklamasıyla birlikte, adaylar hakkındaki detaylar merak konusu oldu.
104 isim tekrar aday
AK Parti’nin mevcut milletvekillerinden 104 isim listede yer aldı. Dikkat çeken isimlerin de yer aldığı listede Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara 3. Bölge 1. sıradan aday oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge 1. sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıradan aday.
En genç aday 18 yaşında
Listede yer alan en genç aday İzmir 1. Bölge adayı 18 yaşındaki Nisa Alptekin olurken en yaşlı aday İstanbul 3. bölge adayı 73 yaşındaki Şamil Ayrım oldu.
İste AK Parti'nin adaylarına dair notlar:
Mevcut milletvekillerinden 104 isim listede yer aldı.
Engelli aday sayısı: 5
En genç aday 18 yaşındaki Nisa Alptekin: İzmir 1. Bölge
En yaşlı aday 73 yaşındaki Şamil Ayrım: İstanbul 3. Bölge
Erkek aday sayısı: 487
Kadın aday sayısı: 113
18 – 20 Yaş aday sayısı: 2
20 – 30 Yaş aday sayısı: 23
30 – 40 Yaş aday sayısı: 93
40 – 50 Yaş aday sayısı 210
50 – 60 Yaş aday sayısı 214
60 – 65 Yaş aday sayısı 38
65 Yaş üstü aday sayısı 20