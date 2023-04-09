AK Parti 28. dönem milletvekili adaylarının detayları belli oldu

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken AK Parti’de milletvekili listeleri belli oldu. Buna göre 16 kabine üyesi AK Parti listelerinde birinci sırada aday gösterildi. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. Sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge 1 sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge 1.sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge 1. Sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge 1.sıra, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye 1. Sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara 2. Bölge 1. Sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya 1. Sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun, AK Parti'den aday oldu.