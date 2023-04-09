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Seçim

AK Parti 28. dönem milletvekili adaylarının detayları belli oldu

14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala partiler milletvekili aday listelerini açıkladı. AK Parti’nin mevcut milletvekillerinden 104 isim listede yer aldı. Listedeki en genç aday İzmir 1. Bölge adayı 18 yaşındaki Nisa Alptekin olurken en yaşlı aday İstanbul 3. Bölge adayı 73 yaşındaki Şamil Ayrım oldu. İşte AK Parti’nin adaylarına dair tüm notlar...

17:43 . 9/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti'nin en genç adayı Nisa Alptekin ile en yaşlı adayı Şamil Ayrım.

AK Parti'nin en genç adayı Nisa Alptekin ile en yaşlı adayı Şamil Ayrım.

2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir zaman kala milletvekili adayları da belli oldu. Partilerin 28. dönem adaylarını açıklamasıyla birlikte, adaylar hakkındaki detaylar merak konusu oldu.


104 isim tekrar aday

AK Parti’nin mevcut milletvekillerinden 104 isim listede yer aldı. Dikkat çeken isimlerin de yer aldığı listede Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara 3. Bölge 1. sıradan aday oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge 1. sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıradan aday.


En genç aday 18 yaşında

Listede yer alan en genç aday İzmir 1. Bölge adayı 18 yaşındaki Nisa Alptekin olurken en yaşlı aday İstanbul 3. bölge adayı 73 yaşındaki Şamil Ayrım oldu.


İste AK Parti'nin adaylarına dair notlar:

Mevcut milletvekillerinden 104 isim listede yer aldı.

Engelli aday sayısı: 5

En genç aday 18 yaşındaki Nisa Alptekin: İzmir 1. Bölge

En yaşlı aday 73 yaşındaki Şamil Ayrım: İstanbul 3. Bölge

Erkek aday sayısı: 487

Kadın aday sayısı: 113

18 – 20 Yaş aday sayısı: 2

20 – 30 Yaş aday sayısı: 23

30 – 40 Yaş aday sayısı: 93

40 – 50 Yaş aday sayısı 210

50 – 60 Yaş aday sayısı 214

60 – 65 Yaş aday sayısı 38

65 Yaş üstü aday sayısı 20



AK Parti adaylarını belirledi: 16 bakan liste başı
AK Parti adaylarını belirledi: 16 bakan liste başı

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken AK Parti’de milletvekili listeleri belli oldu. Buna göre 16 kabine üyesi AK Parti listelerinde birinci sırada aday gösterildi. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. Sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge 1 sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge 1.sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge 1. Sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge 1.sıra, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye 1. Sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara 2. Bölge 1. Sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya 1. Sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun, AK Parti'den aday oldu.


#AK PARTİ
#MİLLETVEKİLİ ADAYI
#28. DÖNEM
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