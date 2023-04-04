CHP'de aday adaylarına genel merkeze giriş yasağı

Parti genel merkezlerinde milletvekili liste çalışmaları sürüyor. 9 Nisan’da listeler Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek. Öncesinde ise genel merkezlerde hem liderler hem de kurmayların liste mesaisi tüm hızıyla sürüyor.

Habertürk'ün aktardığına göre; CHP’de kurmayların ön inceleme çalışması bitmek üzere. Listelerin en geç çarşamba günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na teslim edileceği belirtiliyor. Ondan sonra Kılıçdaroğlu’nun hafta sonu yapılması planlanan PM’ye kadar yoğun bir mesai yapması bekleniyor. Bu süre zarfında aday adayları da genel merkez alınmayacak. Aday adayları için yasak çarşamba günü saat 18:00 itibari ile başlayacak.