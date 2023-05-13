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Seçim

Erdoğan’a vefa borcumuz var

Türkiye’deki birçok kesimden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’ye destek mesajları gelirken azınlıklardan da “Erdoğan’a vefa borcumuz var” mesajı geldi.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 . 13/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Dikran Gülmezgil.

Dikran Gülmezgil.

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne artık saatler kaldı. Türkiye’deki birçok kesimden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’ye destek mesajları gelirken azınlıklardan da “Erdoğan’a vefa borcumuz var” mesajı geldi. Yeni Şafak'a konuşan Karagözyan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ermeni asıllı Dikran Gülmezgil, “Cemaatimin ve benim Erdoğan’a vefa borcumuz var” dedi.

Vakfın ve Ermeni cemaatini sorunlarını çözmek için her dönem yetkililer ile temas halinde bulunduklarını, yardım ve destek istediklerini belirten Gülmezgil şunları anlattı:

EN RAHAT DÖNEMİMİZ AK PARTİ DÖNEMİ

Bizim için AK Parti öncesi dönem ve AK Parti sonrası dönem var. Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı, başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerini biliyoruz. Her dönemde de bizim cemaate çok yakın davrandı. Randevu talebimizi hiç geri çevirmedi. Sıkıntılarımızı, sorunlarımızı ifade etme imkanı bulduk. 'Çözeriz' dediklerini her zaman çözdü. 'Bekleyeceğiz dediklerini süreç içerisinde, ilerideki zamanlarda çözdü. Dolayısıyla hem cemaatimiz hem de benim Recep Tayyip Erdoğan’a vefa borcumuz var.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'den talimat alanlara milletim cevabını verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'den talimat alanlara milletim cevabını verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı ortak canlı yayın programında gazetecilerin sorularını cevaplıyor. HDP'lilerin kendilerine özerklik sözü veren Bay Bay Kemal'e umutlarını bağladıklarını dile getiren Erdoğan, ''HDP'nin temsilcileri açık açık bunları meydanlarda söylüyorlar. Bu seçimin sonunda ya terör örgütü tamamen bitecek ya da yeniden milletimizin canına, malına, namusuna göz dikilecek. Meşrulaştırmak için kırk dereden su getiriyorlar. Bize karşı efelenenlerin teröristlere karşı biçare kaldıklarını görüyoruz. Vatandaşım pazar günü cevabını verecek. Kandil'den talimat alanlara Pazar günü benim milletim cevabını en güzel şekilde verecektir'' ifadelerini kullandı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Karagözyan Vakfı
#Dikran Gülmezgil
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