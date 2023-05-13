14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne artık saatler kaldı. Türkiye’deki birçok kesimden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’ye destek mesajları gelirken azınlıklardan da “Erdoğan’a vefa borcumuz var” mesajı geldi. Yeni Şafak'a konuşan Karagözyan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ermeni asıllı Dikran Gülmezgil, “Cemaatimin ve benim Erdoğan’a vefa borcumuz var” dedi.

Vakfın ve Ermeni cemaatini sorunlarını çözmek için her dönem yetkililer ile temas halinde bulunduklarını, yardım ve destek istediklerini belirten Gülmezgil şunları anlattı:

Bizim için AK Parti öncesi dönem ve AK Parti sonrası dönem var. Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı, başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerini biliyoruz. Her dönemde de bizim cemaate çok yakın davrandı. Randevu talebimizi hiç geri çevirmedi. Sıkıntılarımızı, sorunlarımızı ifade etme imkanı bulduk. 'Çözeriz' dediklerini her zaman çözdü. 'Bekleyeceğiz dediklerini süreç içerisinde, ilerideki zamanlarda çözdü. Dolayısıyla hem cemaatimiz hem de benim Recep Tayyip Erdoğan’a vefa borcumuz var.