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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert Rusya tepkisi: Sen kimsin de yaptırım uygulayacaksın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden galip çıkması halinde Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırım kararına uyacağını açıkladığı Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi. Devletin böyle yönetilemeyeceğini ifade eden Erdoğan, "Bay bay Kemal sen hala siyaseti öğrenemedin, çırak bile olamadın. Sen kimsin de Rusya'ya yaptırım uygulayacaksın." dedi.

23:38 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı ortak canlı yayın programında gazetecilerin sorularını cevapladı. Konuşmasında Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya yaptırım uygulayacağı yönündeki açıklamasına değinen Erdoğan, "Sen kimsin de Rusya'ya yaptırım uygulayacaksın." dedi.

HDP destekli Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün seçimi kazanması halinde 'Batı'nın Rusya'ya yaptırım uygulama kararlarına uyacağını' açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan sert sözlerle tepki gösterdi.

Katıldığı ortak yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Sen kimsin de Rusya'ya yaptırım uygulayacaksın." dedi.

"Avrupa'da Rusya'ya yaptırım diyenler geri adım attı"

Kılıçdaroğlu'nun hala siyaseti öğrenemediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Devlet yönetmede adeta iplikle bağlı tutacaksın. Devleti böyle yönetemezsiniz. Bay bay Kemal sen hala siyaseti öğrenemedin, çırak bile olamadın. Sen kimsin de Rusya'ya yaptırım uygulayacaksın. Avrupa'da Rusya'ya yaptırım diyenler geri adım attı. Devlet adamlığı böyle olmaz. Böyle bir yaklaşım yoktur. Sözcü Peskov 'İspatlaması lazım' dedi. Yoksa altından kalkamazsın. Batı, muhalefet üzerinden Türkiye'yi dizayn etmeye kalkıştı. Rabbim kimseyi Kılıçdaroğlu’nun peşine düşüp de ömür boyu savunduğu değerlere sırtını dönenlerin durumuna düşürmesin."




Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'den talimat alanlara milletim cevabını verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'den talimat alanlara milletim cevabını verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı ortak canlı yayın programında gazetecilerin sorularını cevaplıyor. HDP'lilerin kendilerine özerklik sözü veren Bay Bay Kemal'e umutlarını bağladıklarını dile getiren Erdoğan, ''HDP'nin temsilcileri açık açık bunları meydanlarda söylüyorlar. Bu seçimin sonunda ya terör örgütü tamamen bitecek ya da yeniden milletimizin canına, malına, namusuna göz dikilecek. Meşrulaştırmak için kırk dereden su getiriyorlar. Bize karşı efelenenlerin teröristlere karşı biçare kaldıklarını görüyoruz. Vatandaşım pazar günü cevabını verecek. Kandil'den talimat alanlara Pazar günü benim milletim cevabını en güzel şekilde verecektir'' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu 'İnce' sorularına kaçamak yanıtlar verdi: Türkiye'nin gündemi bu mu Allah aşkına?
Kılıçdaroğlu 'İnce' sorularına kaçamak yanıtlar verdi: Türkiye'nin gündemi bu mu Allah aşkına?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ kumpası ve CHP'lilerin 'kaset' ve 'para aldı' iddiaları sonrası cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi. Yaşananlar sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine ve partisine yöneltilen 'şantaj' tepkilerimi 'Rusya yaptı' diyerek savuşturmaya çalıştı. Katıldığı canlı yayında konu hakkında kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "İnce'yi aradım fakat ulaşamadım. Kendisini kucakladığımızı söyleyecektim, sofraya davet edecektim." diye konuştu. İnce'yi Ankara'daki mitingde davet edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bizi destekleyip desteklemediğini bilmiyorum. Bu konuda görüşmemiz olmadı" dedi. Sözlerinin devamında İnce konusunun gündemde olmaması gerektiğini söyleyen CHP lideri, "Türkiye'nin gündemi bu mu Allah aşkına?" ifadelerini kullandı.

#Rusya
#Yaptırım
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Cumhurbaşkanı
#Erdoğan
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