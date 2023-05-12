Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert Rusya tepkisi: Sen kimsin de yaptırım uygulayacaksın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı ortak canlı yayın programında gazetecilerin sorularını cevapladı. Konuşmasında Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya yaptırım uygulayacağı yönündeki açıklamasına değinen Erdoğan, "Sen kimsin de Rusya'ya yaptırım uygulayacaksın." dedi.
HDP destekli Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün seçimi kazanması halinde 'Batı'nın Rusya'ya yaptırım uygulama kararlarına uyacağını' açıkladı.
Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan sert sözlerle tepki gösterdi.
Katıldığı ortak yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Sen kimsin de Rusya'ya yaptırım uygulayacaksın." dedi.
"Avrupa'da Rusya'ya yaptırım diyenler geri adım attı"
"Devlet yönetmede adeta iplikle bağlı tutacaksın. Devleti böyle yönetemezsiniz. Bay bay Kemal sen hala siyaseti öğrenemedin, çırak bile olamadın. Sen kimsin de Rusya'ya yaptırım uygulayacaksın. Avrupa'da Rusya'ya yaptırım diyenler geri adım attı. Devlet adamlığı böyle olmaz. Böyle bir yaklaşım yoktur. Sözcü Peskov 'İspatlaması lazım' dedi. Yoksa altından kalkamazsın. Batı, muhalefet üzerinden Türkiye'yi dizayn etmeye kalkıştı. Rabbim kimseyi Kılıçdaroğlu’nun peşine düşüp de ömür boyu savunduğu değerlere sırtını dönenlerin durumuna düşürmesin."