Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert Rusya tepkisi: Sen kimsin de yaptırım uygulayacaksın

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ kumpası ve CHP'lilerin 'kaset' ve 'para aldı' iddiaları sonrası cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi. Yaşananlar sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine ve partisine yöneltilen 'şantaj' tepkilerimi 'Rusya yaptı' diyerek savuşturmaya çalıştı. Katıldığı canlı yayında konu hakkında kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "İnce'yi aradım fakat ulaşamadım. Kendisini kucakladığımızı söyleyecektim, sofraya davet edecektim." diye konuştu. İnce'yi Ankara'daki mitingde davet edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bizi destekleyip desteklemediğini bilmiyorum. Bu konuda görüşmemiz olmadı" dedi. Sözlerinin devamında İnce konusunun gündemde olmaması gerektiğini söyleyen CHP lideri, "Türkiye'nin gündemi bu mu Allah aşkına?" ifadelerini kullandı.