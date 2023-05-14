Erzurumlu 90 yaşındaki kadın oğlunun sırtında okul merdivenlerini aşarak oy kullandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tarihi Kaleiçi'nin de yer aldığı, geceleri 10 bin kişiye ev sahipliği yapan Tuzcular Mahallesi'nde sadece 75 seçmen bulunuyor. Muhtar Uğur Çetin, "Antalya'nın merkezinde yer alan mahallemizde pansiyon, kafeler ve diğer işletmeler olduğu için sayımız az" dedi.