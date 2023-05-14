Nevşehir'de 10 nüfuslu köyde seçmen sandık başında

Türkiye genelinde yapılacak olan 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi ve Milletvekili genel seçimleri için İstanbul’da ilk oylar kullanılmaya başlandı. Sabah 08:00 itibariyle başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başlarına gitmeye başladı.